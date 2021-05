Mujica: "Uruguay necesita la nacionalización de la banca"

El expresidente José Mujica dijo este miércoles que "Uruguay es un país que necesita la nacionalización de la banca". "Creo que la actividad bancaria debe ser de bancos públicos, tiene todas las condiciones. Porque el banco más grande de este país, más del 50% del movimiento bancario es del Estado", señaló en una entrevista con la emisora argentina Radio con Vos.

Mujica agregó que en Uruguay hay solo dos bancos del Estado. "Entonces hay un conjunto de bancos privados ahí que están en guardia con lo que hacen y con lo que no hacen. No somos una plaza financiera tan importante como para tener tantos bancos", dijo.

Por otro lado, el expresidente dijo que durante su gobierno se fue "muy a fondo" con el tema financiero. "Uruguay tiene un control bancario muy fuerte, acá no hay más corridas, si se mantiene lo que se estableció. No tuvimos más acreedores financieros", señaló. Pero agregó que el problema financiero también sucede internamente: "Solo en este año de pandemia salieron más de US$ 4.000 millones para afuera, que están colocados afuera del país. Es increíble".

Sobre los empresarios argentinos, señaló que la mayoría viaja a Uruguay a veranear y que durante mucho tiempo utilizaron la plaza financiera. "Pero más bien era una ruta de escape de dólares que sirvió positivamente para darnos contra el suelo un par de veces o más, porque cada vez que había una crisis en Argentina, nos comíamos el garrón", señaló.

Desigualdad en América Latina

"Lo que yo veo es que hay mucha desigualdad. Me podrás decir que la desigualdad siempre existió. Pero en esta época contemporánea con tantos medios de información se le suma la conciencia de la excesiva desigualdad y entonces aflora un grado de rebeldía y de disconformidad que resulta explosivo", indicó Mujica con respecto a las recientes manifestaciones callejeras en América Latina. "Hay una plusriqueza que se concentra, la economía crece y hay como una meseta en clases medias que están congeladas hace 20 o 30 años de la misma manera. Y eso produce un choque cultural muy fuerte, lo estamos viviendo en el mundo", aseguró.

Con respecto a los cambios de gobierno que se están dando en América Latina, Mujica dijo que le "parece medio pendular". "En Perú hay elecciones que están peleadas y pienso que sí, que el continente está borboteando. Pero las deudas sociales en nuestro continente son enormes. Estamos en el continente más injusto. Necesitamos Estados que sean capaces de construir bienes públicos que es la forma más directa de combatir las enormes diferencias. No le podemos dejar al mercado la responsabilidad de resolver los problemas sociales", afirmó.

A su vez, señaló que los Estados de América deberían mirar más lo que sucede en Asia. "Acá estamos siempre en guerra fiscal entre nosotros, con lo cual disputamos quién se baja más los pantalones para que venga la inversión directa extranjera (...) y el excedente no se reinvierte en el país, se va. Entonces necesitamos dar trabajo y necesitamos facilitar la inversión, pero competimos de república a república y nos terminamos jodiendo por belinunes. ¿Por qué? Porque no hemos podido forjar una política general. La patria grande significa una construcción de autodefensa y acuerdos fiscales, significa una cantidad de políticas que tenemos que poner para entender que el mundo se está gestando alrededor de gigantescas unidades y que nosotros, cada república, somos débiles y que para ser fuertes tenemos que acordar políticas entre nosotros".