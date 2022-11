Murió Christine McVie, cantante, tecladista y compositora de Fleetwood Mac

Murió Christine McVie, una de las integrantes de Fleetwood Mac, según informó el Twitter oficial de la banda. "No hay palabras para describir nuestra tristeza por el fallecimiento de Christine McVie", dice la publicación.

McVie, que tenía 79 años, fue vocalista, tecladista y compositora en Fleetwood Mac; banda a la que se fundó en 1970.

El texto compartido en la tarde de este miércoles describe a McVie como una persona "especial y talentosa más allá de lo que se puede medir".

"Ella era la mejor música que cualquier persona podría haber tenido en su banda y la mejor amiga que cualquiera podría tener en su vida. Individualmente y juntos, apreciamos a Christine profundamente y estamos agradecidos de las increíbles memorias que tenemos", dice la banda.

"La vamos a extrañar mucho", concluye el texto.

Según Rolling Stone, McVie comenzó su carrera como integrante de la banda Chicken Shack y se unió a Fleetwood Mac en 1970.

Escribió (o coescribió) algunas de las canciones más recordadas del grupo, incluyendo temas del álbum Rumours, como Don’t Stop, You Make Loving Fun, así como Hold Me, Little Lies, Everywhere y Over My Head.