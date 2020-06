Murió de hipotermia un hombre de 53 años que vivía en la calle

Un hombre de 53 años que vivía en la calle fue encontrado muerto de hipotermia este sábado en la zona de Paso Molino, según confirmó el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, a Telenoche.

"Amaneció hoy en remera sobre el pavimento mismo y tenía al lado un acolchado. Para nosotros es algo muy duro ver esa realidad de uruguayos que están en esa situación. Tenía prácticamente mi edad y uno piensa en las diferentes oportunidades que hemos tenido en la vida unos y otros", reflexionó Bartol.

El jerarca agregó que el hombre había estado en un refugio en 2017 y que desde entonces "nunca más quiso tener cobijo".

Las autoridades del Mides se proponen "mejorar las condiciones de los refugios" para conseguir que más personas acepten dejar la calle. "Tenemos que mejorar mucho la propuesta y generar otros lugares con otras condiciones, para ver si logramos que las personas que están en la calle (accedan a ir a refugios). A las personas que trabajamos en lo social siempre nos da esa frustración de no poder meternos en la cabeza del otro y explicarle qué es lo mejor para él. Aunque el equipo móvil de calle insiste, muchas veces no logramos convencer, tal vez porque tuvieron experiencias previas en refugios donde no la pasaron bien", dijo Bartol a Telenoche.

"Tenemos nuevas propuestas en las que las personas pueden vivir de a dos y no de a 30", informó el ministro.

Actualmente hay 2.600 personas viviendo en refugios. "Es mucha gente que está necesitando del Estado porque no logra resolver sus problemas de vivienda y queda abandonada", dijo Bartol.