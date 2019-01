Muro de Trump: cómo su libro, "The Art of the Deal", explica la batalla que enfrenta para cumplir su promesa de sellar la frontera con México

Getty Images Donald Trump inspecciona un prototipo del muro fronterizo -aunque por ahora es probable que sea más bien una valla-.

Si alguna vez lo logra, el acuerdo de Donald Trump para construir el muro prometido en la frontera con México será la mejor transacción de su vida.

Construirlo requeriría una proeza de negociación y compromiso con sus oponentes políticos que en este momento parece difícil, si no imposible, de lograr y ha generado el cierre del gobierno federal más largo en la historia de Estados Unidos.

Vale la pena recordar, entonces, que el presidente de EE.UU. escribió un libro en 1987 titulado "El arte de la negociación" ("The Art of the Deal"), una guía práctica para negociar (que en realidad fue escrita por Tony Schwartz).

El libro emerge como una lectura interesante en el contexto del conflicto para construir el muro, y puede ayudar a explicar algunas de las acciones y reacciones de Trump.

También ayuda a mostrar cómo, en algunos aspectos, quien fuera un magnate de hoteles y casinos, como mandatario no ha estado siguiendo sus propios consejos.

Al comienzo del libro, Trump ofrece 11 consejos clave sobre cómo lograr salirse con la suya. Hemos echado un vistazo a seis de esos señalamientos, y cómo se aplican a su lucha por construir el muro.

(Los subtítulos de este artículo son los mismos que se usan en "The Art of the Deal").

1. Piensa en grande

Lo que Trump dijo en "The Art of the Deal"

Me gusta pensar en grande. Siempre lo he hecho. Para mí es muy simple: si de todos modos vas a echarle cabeza a algo, deberías hacerlo en grande... No estaba satisfecho con solo ganarme una buena vida. Estaba buscando hacer un manifiesto contundente. Yo quería construir algo monumental, algo que valiera un gran esfuerzo.

¿Cómo se aplica esto al muro?

¿Qué tan grande es grande? ¿Qué tal 3.145 km?

Esa es la longitud de la frontera entre EE.UU. y México, de los que unos 1.000 km ya cuentan con varios tipos de cerca.

BBC Ya hay unos 1.050 kilómetros de valla construida a lo largo de la frontera.

El 16 de junio de 2015, cuando Trump lanzó su campaña presidencial, planteó la mayor de sus promesas, una que atrajo muchos titulares poco después.

"Yo construiría un gran muro", dijo, "y nadie construye muros mejor que yo, créanme, y los construiré a muy bajo costo, construiré un gran gran muro en nuestra frontera sur".

Con eso logró una sorpresiva victoria electoral y quedó sujeto a cumplir su promesa.

2. Maximiza tus opciones

Lo que Trump dijo en "The Art of the Deal"

Nunca me apego demasiado a una negociación o a un enfoque. Para empezar, mantengo muchas opciones en el aire, porque la mayoría de los acuerdos fracasan, no importa cuán prometedores parezcan al principio.

¿Cómo se aplica esto al muro?

Donald Trump no tiene muchas opciones en el aire, porque ha puesto todos sus huevos en una sola canasta.

Es el muro o nada.

El muro fue una de sus mayores promesas de campaña, pero ha tenido dificultades cumpliéndola.

Lejos de tener "muchas opciones en el aire", ha demostrado una leve voluntad de considerar un nuevo enfoque, aunque parece que se ha visto forzado a hacerlo.

Hasta bien entrado en su mandato, Trump seguía insistiendo en que construiría un muro sólido -lo mismo que había prometido al público desde el comienzo- desestimando a aquellos que mencionaban que tendría un aspecto diferente.

Getty Images Hace dos años el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para construir el muro fronterizo, pero nada ha sucedido desde entonces.

Sin embargo, su lenguaje ha cambiado un poco en meses recientes y su exjefe de gabinete dijo que la idea de construir un muro sólido fue abandonada el comienzo de su presidencia.

Ahora, Trump aboga por levantar "listones de acero artísticamente diseñados", mientras continúa llamándolo un muro.

Entretanto, insiste en que no hay otra opción factible de seguridad fronteriza.

"La única manera de frenar que las drogas, pandillas, tráfico humano, elementos criminales y mucho más entren en nuestro país es con un Muro o Barrera" escribió en Twitter, el 23 de diciembre.

3. Aprovecha tu apalancamiento

Lo que Trump dijo en "The Art of the Deal"

Lo peor que puedes hacer en una negociación es mostrarte desesperado por lograrla. Eso hace que el otro tipo huela sangre y ahí mueres... el apalancamiento es tener algo que el otro quiere. Mejor aún, que necesita. O, lo más ideal, algo sin lo que no puede vivir.

Desafortunadamente, ese caso no siempre se da, por lo cual el apalancamiento frecuentemente necesita imaginación y don de gentes. En otras palabras, tienes que convencer al otro tipo que es de su interés propio lograr el acuerdo.

¿Cómo se aplica esto al muro?

El problema de Trump es que tiene poco o nada de apalancamiento en lo que respecta el muro. Está desesperado por construirlo y los demócratas, que rechazan la idea, saben cuán desesperado está por construirlo o qué tanto lo necesita. Todo el apalancamiento lo tienen ellos.

Se podría decir que la "imaginación" que vemos a Trump aplicar en 2019 está en el cierre parcial del gobierno como un arma de negociación (una táctica que la mayoría de los republicanos apoyan, según encuestas).

Reuters El cierre del gobierno ha sido el más largo en la historia y ha dejado a cientos de miles de empleados sin recibir salario.

Entre más duren los empleados gubernamentales sin recibir paga, peor se ve y esto le permite a Trump continuar culpando a los demócratas por su negativa a llegar a un acuerdo para liberar los fondos.

Desafortunadamente para el presidente, parece que los estadounidenses lo están culpando cada vez más a él, y no a los demócratas, por el cierre.

4. Contraataca

Lo que Trump dijo en "The Art of the Deal"

Tanto como conviene resaltar lo positivo, hay momentos en los que la única opción es el enfrentamiento... cuando la gente me trata mal o injustamente o trata de aprovecharse, mi actitud general, toda mi vida, ha sido contraatacar muy fuertemente. El riesgo es volver una mala situación mucho peor y ciertamente no recomiendo esta estrategia a todos.

Pero mi experiencia es que si peleas por lo que crees -aun si significa que vas a alienar algunas personas- el resultado es mejor al fin de cuentas.

¿Cómo se aplica esto al muro?

Si el deseo de Trump para construir un muro es una pelea, todavía no estamos en el décimo asalto, aunque los rivales definitivamente están ensangrentados y el cuadrilátero se ve un desastre.

Durante los primeros dos años de su presidencia, Trump tuvo dificultados tratando de lograr apoyo en el Congreso para financiar el muro.

Ese menester se volvió casi imposible después de que los demócratas, que nunca han demostrado entusiasmo por el proyecto, tomaron el control de la Cámara de Representantes al inicio de este año.

Getty Images El enfrentamiento entre la Casa Blanca y los líderes de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes ha terminado en acaloradas discusiones.

El forcejeo para lograr que el Congreso respalde cualquier tipo de acuerdo de presupuesto que incluya dinero para el muro ha generado un cierre del gobierno que el presidente insiste en que continuará hasta que logre su objetivo.

Esta semana, el enfrentamiento resultó en que Trump abandonara abruptamente una reunión con los líderes demócratas diciendo simplemente: "Adiós".

Eso también podría ser una táctica de negociación: se dice que eso es lo que le hubiera gustado decir (aunque de una manera más soez) cuando tuvo interés en negociar un acuerdo nuclear con la Unión Soviética en los años 80.

5. Cumple lo prometido

Lo que Trump dijo en "The Art of the Deal"

No puedes engañar a la gente, por lo menos no por mucho tiempo. Puedes generar entusiasmo, puedes hacer una fantástica promoción y lograr una gran cobertura mediática y hasta puedes incluir un poco de exageración. Pero si no cumples con lo prometido, al final se darán cuenta.

¿Cómo se aplica esto al muro?

Bueno... hasta ahora, nada se ha cumplido. Pero, ¿qué significa esto para el presidente?

Curiosamente, una encuesta en diciembre efectuada por la Universidad de Quinnipiac arrojó que el apoyo al muro estaba en su nivel más alto en dos años (aunque la mayoría de los estadounidenses, 54%, todavía se oponen).

Getty Images Los adeptos acérrimos de Trump le recuerdan su promesa de construir el muro.

La encuesta fue la primera realizada desde que Trump envió el ejército a la frontera en una medida que el dijo evitaría la entrada de una numerosa caravana de migrantes de Centroamérica.

Pero hay señales de irritabilidad entre los partidarios de base de Trump.

Otra encuesta, realizada por NPR, PBS y Marist entre noviembre y diciembre, encontró que 63% de los republicanos creían que la construcción del muro era una "prioridad inmediata".

La comentarista de derecha Ann Coulter, entre otros, ha sido muy crítica del presidente por no cumplir con su promesa.

En un tuit del 20 de diciembre, Coulter le recordó al presidente que los cánticos de sus adeptos durante la campaña fueron: "¡CONSTRUYE UN MURO!"

6. Diviértete

Lo que Trump dijo en "The Art of the Deal"

Yo no soy ingenuo. La vida es muy frágil y el éxito no cambia eso... la verdadera emoción viene de jugar el juego.

¿Cómo se aplica esto al muro?

¿Está divirtiéndose Trump jugando este particular juego?

Si lo está, no ha dado señal de que ese sea el caso.

