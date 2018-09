Náutico le achicó la ventaja a Polo

Tras un parate de un mes se disputó el domingo la 14ª fecha del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped femenino en el que Náutico le achicó dos puntos la ventaja del líder Carrasco Polo al ganarle 2-0 a Old Christians con goles de Agustina Taborda y Manuela Vidal.

Polo empató 4-4 con Yacht en un partidazo donde estuvo 0-3 abajo. Camila Piazza hizo dos goles, Teresa Viana y Matilde Kliche uno mientras que Karina Bisignano marcó los tres primeros tantos para Yacht que Verónica Dupont hizo el cuarto.

Old Girls A sigue tercero tras ganarle 2-0 Biguá con tantos de María Noel Pérez del Castillo y Anita Echeverría.

Las derrotas de Biguá y Christians le permitieron crecer a Old Sampa y Woodlands que saldaron sus triunfos con goleadas.

Old Sampa superó 4-1 a Old Girls B con doblete de Lucía Lamberti y uno de Clementina Cristiani y Jimena Rodríguez contra una anotación de Inés Filippeli.

Woodlands le ganó por idéntico marcador a a Old Ivy con goles de Julieta Rey, Manuela Barrandeguy, Josefina Castelo y Valentina Castagnet descontando Antonella Domenico.

Los dos le sacaron una buena ventaja a Old Girls B, pero Old Sampa todavía sigue en zona de repechaje a los playoffs, instancia a la que clasifican directamente los siete primeros del certamen.

Posiciones

Carrasco Polo 38

Náutico 29

Old Girls A 28

Yacht 24

Biguá 17 (-1)

Old Christians 17 (-4)

Woodlands 16

Old Sampa 14

Old Girls B 10

Old Ivy 2