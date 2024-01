Nazarena Vélez abordó por primera vez su condición cardíaca: “Me salvé de casualidad”

Actualmente radicada en Carlos Paz para participar en la temporada teatral de verano, Nazarena Vélez conversó con sus excompañeras de LAM y reflexionó sobre las complicaciones cardíacas derivadas de su histórico consumo de anfetaminas con el objetivo de mantenerse delgada. Este hábito le dejó un "soplo" en el corazón, una condición que, aunque no representa un riesgo significativo, demanda supervisión regular.

“Yo tuve un preinfarto y me quedó un soplo en el corazón. Estuve inmovilizada en la cama durante no sé cuántos minutos. Tenía un preinfarto, los médicos me dijeron que me salvé de casualidad porque la cantidad de pastillas que tomaba era muy grande”, relató con total franqueza.

En este contexto, compartió el momento en que su perspectiva cambió y comenzó a cuidar su bienestar más allá de su apariencia física. “Cuando nació Barbie, la vida me cambió. Pero el clic lo hice cuando me estuve por morir con las anfetaminas. Ahí dije ‘ya está, listo, flaca, sos una imbécil de mier... No entendiste nada de la vida, te hacés la buena madre y te vas a morir por estar flaca’. Me había dado un preinfarto… Una estúpida. Me empecé a hablar como mi mejor amiga”, concluyó reflexiva.