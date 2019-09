Negocian que debate Lacalle Pou - Martínez sea el 1° de octubre

"Es la previa del debate, es la previa del debate”, decía Luis Lacalle Pou mientras se saludaba con Daniel Martínez. Los candidatos coincidieron este viernes en Cardona en el marco de las giras de campaña que los tienen visitando el interior, mientras sus equipos junto a los canales de televisión, la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y representantes del semanario Búsqueda, terminan de definir los detalles del encuentro en el que expondrán dos visiones de país, según anunciaron.

Inicialmente se había dicho que el debate sería el 16 de setiembre, pero la falta de acuerdos hizo que se postergue. La fecha que manejan ahora es el martes 1° de octubre, confirmó El Observador con fuentes de los comandos y los organizadores.

El debate entre Martínez y Lacalle Pou fue analizado por la Mesa Política del Frente Amplio, donde se informó que la instancia tendrá cuatro bloques y que dos de los temas serán economía y seguridad. Ambos son la principal preocupación de los uruguayos, según los estudios de opinión pública.

Uno de los puntos que aún resta definir –y ha dilatado las conversaciones– es si habrá un único moderador o si serán varios.

La semana pasada los candidatos tuvieron un cruce en un encuentro organizado por la Confederación de Cámaras Empresariales en la Expo Prado. El blanco había dicho que si llegaba al gobierno iba a impulsar la liberación de combustibles y Martínez le propuso juntarse con “algún técnico” porque consideraba que eso era un error ya que no traía mayores beneficios ni permitía disminuir los costos. Lacalle Pou le respondió aludiendo a la gestión del exvicepresidente de la República, Raúl Sendic, cuando estuvo al frente de ANCAP.

“Me encantaría un día que me expliques cómo hacía una persona para cargar combustible barato en el Chuy, y el de Tacuarembó en Rivera, mientras Sendic fundía ANCAP; que esa es la razón real de por qué teníamos los precios que teníamos”, dijo. Martínez replicó que su intención no fue “referir a la persona (por Lacalle Pou) sino al tema técnico”. “Creo que hay una relación de respeto y de tolerancia muy buena. No sé si va a dar eso para un debate, pero por ahí si juntar los técnicos para tratar números”, dijo.

Inés Guimaraens

El último debate entre candidatos con chances de llegar a la Presidencia ocurrió en 1994 cuando Tabaré Vázquez se midió con Julio María Sanguinetti, que finalmente terminaría obteniendo la victoria.

El anuncio generó malestar en el candidato colorado Ernesto Talvi, que reclamó su lugar argumentando que las encuestas lo dan con chances de llegar al balotaje.

El economista debatirá con el ministro de Economía, Danilo Astori, luego que el líder de Asamblea Uruguay lo retara aunque aún no está definida la fecha. Su comando resolvió aceptar la invitación al ver con dificultad la posibilidad de concretar una instancia de intercambio público con Martínez y Lacalle Pou.

El candidato del Frente Amplio ha dicho que quiere tener un solo debate y con uno de los candidatos de la oposición, mientras que el blanco cree que con Talvi tienen matices más que diferencias, por lo que es innecesario un encuentro de estas características.

El intercambio de principios de octubre no será el único entre los candidatos a presidente, ya que esta semana el Parlamento aprobó el proyecto de ley que obliga a realizar un debate de cara al balotaje.

Las encuestas ubican a Martínez en primer lugar y a Lacalle Pou segundo por lo que, de mantenerse la tendencia, volverán a verse las caras en un encuentro que será en horario central y transmitido por cadena nacional.