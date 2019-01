Netflix sube sus precios para la mayoría de sus planes de suscripción

Por primera vez desde su último aumento a fines de 2017, Netflix anunció un aumento de precios, que significará su incremento más grande desde que la compañía inició su servicio de streaming en 2012. El anuncio fue realizado en medios estadounidenses, pero desde la plataforma explicaron que además de ese país, el incremento también será para todos los mercados latinoamericanos y caribeños en los que la tarifa se cobra en dólares, como es el caso de Uruguay.

"De vez en cuando, los planes y precios de Netflix cambian para poder agregar más series y películas exclusivas, desarrollar nuevas funcionalidades en la plataforma y encontrar nuevas formas de mejorar la experiencia en general. El plan de 1 pantalla se mantendrá sin cambios en US$ 8,99, 2 pantallas aumentará de US$ 10,99 a US$ 12,99, y 4 pantallas aumentará de US$ 13,99 a US$ 15,99. La última vez que Netflix ajustó sus precios en Uruguay fue en 2017. Los aumentos de precio son específicos para cada mercado y este aumento no influye ni indica un cambio en otra región", informó la empresa en un comunicado.

Este aumento rige desde este martes 15 de enero para nuevos clientes, y a lo largo del mes para usuarios actuales en Uruguay.

Las excepciones son algunos de los mercados más grandes, como México y Brasil, donde Netflix cobra en moneda nacional. El aumento, según el Wall Street Journal se hará efectivo en las próximas semanas, y los nuevos usuarios comenzarán a pagarlo de inmediato. Los usuarios que ya tienen cuenta serán notificados 30 días antes del aumento del nuevo costo.

Si bien aún no se han publicado los nuevos precios para Uruguay, en Estados Unidos (donde el servicio es más barato), la suba será de un dólar para el plan básico y de dos dólares para los planes Estándar HD y Premium Ultra HD.

Según Netflix, las razones detrás del incremento son el mejoramiento de la experiencia del usuario, y para respaldar sus inversiones. A medida que el servicio aumenta las cifras de gasto en producción, a fin de agrandar su catálogo con creaciones propias, necesita recaudar más para mantener su margen de beneficios. El gasto anual de Netflix en programas asciende actualmente a US$ 8.000 millones, y seguirá subiendo.