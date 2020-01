NikkieTutorials: la popular youtuber de belleza que reveló en un video que es transgénero

NikkieTutorials/YouTube Su canal NikkieTutorials, sobre maquillaje, es uno de los más exitosos en YouTube.

Nikkie de Jager, una influyente youtuber con millones de seguidores, reveló en un emotivo video que es transgénero.

Este lunes, la joven de 25 años oriunda de los Países Bajos, compartió un video titulado "I'm coming out" ("Me revelo").

En el clip, explica que se vio forzada a abordar la situación por alguien que estaba "chantajeándola" con contar que es transgénero.

Gracias a su canal, NikkieTutorials, De Jager se volvió uno de los nombres más influyentes en la comunidad de belleza de YouTube.

La joven publica tutoriales y reseñas de maquillaje desde hace 11 años y tiene casi 13 millones de suscriptores.

Ha colaborado con celebridades como Lady Gaga y en 2019 fue nombrada asesora artística global para la belleza de Marc Jacobs.

"Me revelo"

De Jager abre el video de 17 minutos diciendo que siempre había querido compartir su historia en sus propios términos, pero al haberle "quitado" la oportunidad, deseaba recuperar su propio "poder".

Getty Images Nikkie de Jager es asesora artística global de belleza de la marca Marc Jacobs.

"No puedo creer que les esté diciendo esto hoy a todos para que lo vea todo el mundo. Pero, maldita sea, se siente bien finalmente hacerlo. Es hora de dejarse llevar y ser verdaderamente libre", dice en la introducción.

"Nací en el cuerpo equivocado, lo que significa que soy transgénero", cuenta.

En el video, De Jager revela que nació hombre, pero que mientras crecía, siempre se identificó como mujer.

Dijo que a los seis años, con el apoyo de sus padres, comenzó a dejarse crecer el cabello y a los siete u ocho años solo usaba ropa femenina.

Comenzó a tomar hormonas y supresores del crecimiento a los 14 años y "completó la transición" a los 19, explica en el clip.

"Oh, Dios mío, esto es tan liberador. No tienen idea de cómo durante los 11 años que he tenido mi canal, esto estuvo conmigo, y siempre quise compartirlo con ustedes", le dice a sus seguidores.

"Pero no puedo creer que después de hoy, el mundo lo sepa. Pero hay una cosa que en verdad, en verdad quiero aclararles a todos ustedes. Soy yo. Todavía soy Nikkie. Nada de eso cambia", asegura.

En un momento se dirige a las personas que dice que la están amenazando y hace un gesto con el dedo medio, diciéndoles "esto es para ti".

Elogios

También expresa la esperanza de que su video pueda ayudar e inspirar a otros.

"Si sientes que estás atrapado y no hay salida, debes saber que la situación mejora. Créeme, mejora", dice hacia el final del clip.

El video recibió una respuesta abrumadora de apoyo, de otros YouTubers y miembros de la comunidad LGBT.

"Creo que es una mujer increíble, y estoy muy orgullosa de ella por compartir su historia", dijo la youtuberbritánica SophDoesLife a la BBC. "Es una inspiración para muchas personas, y estoy muy feliz de que ahora pueda vivir su verdad y sentirse libre. Definitivamente tiene todo nuestro apoyo en la comunidad de belleza".

Jinkx Monsoon, una drag queen estadounidense y ganadora de la quinta temporada del reality Ru Paul's Drag Race, fue una de las que felicitó a la gurú de la belleza por "recuperar" su historia.

"NADIE tiene el derecho de destapar a otros. Punto. Revelarse es algo personal y no puedes decidir eso por otra persona", escribió en Twitter. "Siento mucho, Nikkie, que hayas pasado por eso, pero aplaudo cómo lo manejaste".

En un momento del video, haciendo referencia a un segmento común en su canal, De Jager anunció que su "Palabra holandesa del día" era "vrouw", que significa "mujer".

Varios políticos holandeses elogiaron a la estrella de YouTube.

Ingrid van Engelshoven, ministra de Educación, Cultura y Ciencia, la describió como "valiente" y un "modelo a seguir".

"Eres verdaderamente libre si puedes ser quien eres. Los modelos a seguir son de gran importancia para la emancipación", escribió (en holandés) en un tuit.

De Jager respondió a la afluencia de apoyo con una serie de emotivas historias de Instagram este martes por la mañana.

"Lo que sucedió anoche es algo con lo que nunca me hubiera atrevido a soñar", dijo llorando. "La increíble cantidad de amor, apoyo y calidez significa mucho para mí".

