“No se puede cortar el agua y todos los servicios a una población”

El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior y Defensa, Josep Borrell, en visita oficial a Beijing se refirió al ultimátum del ejército israelí para que la población de Gaza abandone la ciudad.

“Está muy bien que el ejército avise que va a haber una operación militar y que la gente tiene que irse, pero decirle a un millón de personas que se vayan en 24 horas cuando la mayoría de ellos no se pueden mover…”, dijo Borrell al corresponsal de El País de Madrid en Beijing en una entrevista publicada este sábado horas antes de que se cumpla el horario establecido por Jerusalén.

El jefe de la diplomacia europea dijo: “Nuestra delegación allí ha estado recibiendo información de mucha gente, de centros de acogida donde hay heridos, de hospitales que dicen: “¿Cómo nos vamos a ir, cómo nos vamos a mover, si tampoco hay transporte?”.

Para marcar sus diferencias con Estados Unidos, que dio apoyo a Israel, Borrell agrega: “Es completamente irreal pensar que un millón de personas se puede mover en 24 horas. No sabemos qué es lo que van a hacer. Pero todo parece indicar que va a haber una operación terrestre”.

También se refiere al cumplimiento del derecho internacional: “Hay elementos de esta respuesta que ciertamente no cumplen con el derecho internacional. Creo que es la tercera vez que lo digo. Pero no lo digo yo; lo dice el secretario general de Naciones Unidas. Y no es ningún descubrimiento. Decir que la respuesta tiene que cumplir con el derecho internacional”.

Aunque condenó los atentados de Hamás, Borrell advierte sobre la proporcionalidad de la respuesta israelí: “Nosotros tenemos que seguir repitiendo y haciendo presión e insistiendo en ello. Eso de cortar el agua, cortar todos los servicios a una población, lo hemos dicho en el caso de Ucrania y lo mismo vale para aquí. Y no tiene nada que ver con que condenemos de la manera más fuerte posible los atentados”.

“Una cosa no quita lo otro. Condenamos todo lo que ha hecho Hamás. Hamás está haciendo imposible encontrar soluciones pacíficas. Toda la condena. Pero hay un hecho objetivo: que las normas de la guerra dicen que esas cosas no se deben hacer.”.

Respecto de la ayuda humanitaria a Gaza, dijo: “Ayer hablé varias veces con todos los actores en la zona de Rafah, el paso fronterizo entre Gaza y Egipto. El sitio ha sido bombardeado varias veces. El ministro egipcio ha pedido que no se bombardee más, que ellos lo mantienen abierto, pero que las infraestructuras están dañadas y ha pedido que no se destruyan para que se pueda facilitar el acceso de la ayuda humanitaria, y me imagino que alguna evacuación selectiva”.

Sobre la historia del conflicto, Borrell recordó que “es la cuarta guerra en Gaza que presencio en mi vida adulta, y eso demuestra que la comunidad internacional había olvidado el problema palestino. Israel estaba con los acuerdos de Abraham, haciendo la paz con los países árabes y había dejado de lado el problema palestino. Pero también la paz hay que construirla entre palestinos e israelíes. Y ojalá que lo ocurrido ahora sirva como llamada a la comunidad internacional para que intente responder.”

Respecto de la posibilidad de que se extienda el conflicto en la región, dijo: “Es lo que tratamos de evitar, que haya reacciones que extiendan el conflicto. Pero nadie puede saberlo.”

Sobre sus conversaciones con las autoridades chinas, que no condenaron expresamente los ataques de Hamas, dijo: “Claro que lo hemos hablado. El ministro chino, como otros países del mundo árabe, ponen el énfasis en el olvido de la causa palestina. Todo eso está muy bien. Pero eso no justifica lo que ha hecho Hamás y desde luego no ayuda a la causa palestina.”

“Naturalmente que le he pedido que se pronuncien y que condenen estos ataques. La comunidad internacional no puede cerrar los ojos a los ataques indiscriminados contra civiles de Hamás. Todo lo que nos preocupe de la situación en Gaza no quita esta condena”, añadió el jefe de la diplomacia europea.

(Con información de agencias)