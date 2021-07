"No te aguantaba más pidiendo amarilla": mirá el intercambio entre Gallardo y Milito

Marcelo Gallardo y Gabriel Milito, entrenadores de River Plate y Argentinos Juniors, mantuvieron un intercambio de palabras al final del partido que protagonizaron este miércoles los dos equipos por la Copa Libertadores.

El diálogo quedó registrado en las cámaras de la televisión y se refería a situaciones que sucedieron durante el encuentro.

Gallardo le dijo: "Yo no pedí ninguna amarilla". Milito le respondió: "Vos no me podés mandar callar, me decías 'no te aguanto más'" y Gallardo expresó: "No te aguantaba más pidiendo amarilla".

#LIBERTADORESxESPN Tras el pitazo final en el Monumental, Marcelo Gallardo y Gabriel Milito aclararon las cosas bajo la atenta mirada de Fernando Echenique: durante el partido, tuvieron un cruce por una amarilla. ¿Todo solucionado? pic.twitter.com/EzHTHKg2as — SportsCenter (@SC_ESPN) July 15, 2021

El partido correspondiente a la ida de octavos de final terminó 1-1 en el estadio Monumental en Buenos Aires.

Matías Suárez abrió el marcador para los millonarios, y Gabriel Hauche convirtió la igualdad, para un resultado que dejó abierta la serie para la revancha, que se disputará el miércoles 21 en el estadio Diego Maradona.

El ganador de este duelo se enfrentará en los cuartos de final con el vencedor de la llave entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, que igualaron 0-0 en la ida.

AFP

Nicolás de la Cruz

Nicolás de la Cruz fue titular en River y sustituido a los 81 minutos.

El miércoles se jugaron otros tres partidos de ida de octavos: Vélez Sarsfield le ganó de local a Barcelona de Ecuador por 1-0, Palmeiras venció 1-0 de visitante a Universidad Católica (Matías Viña jugó 65 minutos) y Flamengo venció 1-0 de visitante a Defensa y Justicia.

Este jueves a la hora 21:30 se enfrentan Olimpia de Paraguay e Internacional de Brasil.

AFP

Matías Viña en Palmeiras

Por la Copa Sudamericana, Sporting Cristal le ganó 2-1 a Arsenal de local, Libertad de Paraguay venció 4-3 de visitante a Junior de Barranquilla y Bragantino venció 2-0 de visita a Independiente del Valle.

Este jueves se enfrentan Santos-Independiente (19:15), Nacional-Peñarol (21:30) y Deportivo Táchira-Rosario Central (21:30).