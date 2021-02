Nobile Hotels & Resorts inaugura hotel en Punta del Este en tiempo récord

El 2020 fue un año de altibajos para muchos sectores, y uno de los que fue afectado directamente fue el del turismo. Con 13 años de experiencia en el rubro, Grupo Nobile, una empresa dedicada a la gestión, administración y operación de hoteles en América Latina, hizo una apuesta a largo plazo para su establecimiento ubicado en el departamento de Maldonado, el Nobile Inn Punta del Este. En diciembre de 2020 la compañía tuvo uno de sus mayores desafíos: armar un hotel en 25 días para lograr inaugurarlo a principios del 2021, en el auge de una temporada atípica debido a la pandemia por coronavirus que afecta el turismo y la economía del país y del mundo.

“Este hotel no estaba dentro de nuestro plan de desarrollo, surgió muy fortuitamente, sobre la fecha. Firmamos el contrato de administración los primeros días de diciembre del año pasado, o sea que el desafío fue doble, no solo la apertura del hotel, sino abrir un hotel para la temporada en menos de 25 días”, explicó Diego Filardi, director de Grupo Nobile.

La empresa administra más de 40 hoteles y más de 7.000 habitaciones, con presencia en todas las regiones y estados de Brasil, país en donde nació Grupo Nobile, además de en Chile y en Paraguay. En 2018 la compañía decidió expandirse e instaló sus oficinas representantes de América Latina en Uruguay. Habiendo participado en la apertura y operación del más de 100 hoteles, Grupo Nobile está posicionado como la tercera compañía operadora hotelera según un informe de JLL del año 2020.

El establecimiento era de un hotel que ya existía con otra marca, pero que se encontraba cerrado hacía un año y medio, por lo que le faltaban cosas por hacer y arreglar. En un tiempo récord, junto con un gran equipo entre los que se encuentran la gerenta de Nobile Inn Punta del Este Valentina Fígoli y Filardi, lograron cumplir su primera meta: abrir el hotel al público la segunda semana de enero.

Con la situación fuera de lo común que trajo esta temporada, muchos establecimientos decidieron cerrar y otros aún intentan mantenerse funcionando en el mercado uruguayo. Nobile fue uno de los casos excepcionales que decidió abrir a pesar de la pandemia. Ahora, el objetivo que tiene planteado el grupo es posicionar al Nobile Inn Punta del Este como un punto de encuentro para el mercado local, tanto como para los clientes que llegan a hospedarse como para los residentes de la ciudad. “Para nosotros el hotel es para todo el año, no solo de temporada. Su localización tiene características para poder ofrecer la solución a muchas necesidades en el mercado local, y en Punta del Este específicamente. Un hotel va más allá de un alojamiento, también debe ofrecer servicios que cubran necesidades, que pueden ser tanto de pasajeros como de personas que vivan en el lugar”, indicó Filardi. Espacios comunes como la cafetería, el salón de eventos, el espacio para cowork y el lobby bar, que se encuentran en el hotel, fueron creados para lograr una sinergia entre quienes se hospeden y quienes solo pasan un rato por el lugar. Nobile posiciona a las personas en su centro estratégico.

“Vamos a trabajar muy fuerte en la comercialización a nivel corporativo, para ofrecer nuestro hotel a empresas que necesiten un alojamiento en Punta del Este para hacer negocios, empresarios, inversionistas, proveedores nuestros que vienen de Montevideo y que necesiten alojarse acá. En lo educativo y deportivo también queremos enfocarnos. Al estar localizados en un buen punto, cerca de universidades y colegios, y del Campus de Maldonado, nos proponemos ser un punto de encuentro y de servicios para estas necesidades. También nos interesa la tercera edad, ya que sabemos que Punta del Este es un destino para todo el año para este tipo de público”, agregó.

Un hotel económico con servicios superiores

Con un total de 30 habitaciones disponibles, entre las que se encuentran las de categoría Stándar y Superior, el hotel Nobile Inn Punta del Este ofrece diferentes servicios que, a pesar de estar ubicado en la categoría de económico, lo hacen ser superior a otros que se encuentran en el mismo rango. Sin embargo, aún hay actividades y espacios no habilitados debido a protocolos sanitarios.

“Somos un hotel que está en el segmento económico, más allá de que quizás el cómo hemos implantado el hotel y el tipo de servicio que damos pueda dar la percepción de que estemos un poquito por arriba de la relación precio-beneficio. Estar en ese rango implica que los servicios sean limitados. Generalmente este tipo de hoteles no ofrecen el servicio de alimentos y bebidas completo, o no tienen servicio a la habitación, pero nosotros hoy sí lo estamos dando porque tenemos tercerizado el servicio de alimentos y bebidas”, explicó Filardi.

A través del restaurante Il Giardino, que está en la misma propiedad que el Nobile Inn Punta del este, es que desde el hotel pueden brindar un servicio que no en todos los hoteles económicos se ofrece. El restaurante se encuentra en la zona de bar y piscina, con un salón de eventos, en donde da el servicio de alimentos y bebidas. Allí se ubican dos piscinas amplias, con un parque con grandes espacios para relajarse en un entorno natural y agreste. En el lugar se puede comer, tomar un refresco o disfrutar de las áreas internas y externas para almorzar o cenar, ya que el restaurante está abierto desde las 9, hasta las 23. Además, en el espacio de eventos también se pueden realizar reuniones.

Las piscinas cuentan con reposeras y sombrillas y también con un lugar para que los niños hagan actividades y estén entretenidos.

El desayuno se brinda en el hotel, está incluido en el alquiler de cualquiera de las dos unidades, tanto Stándar como Superior, y se lleva a cabo en el salón del restaurante. Nobile Inn Punta del Este también ofrece el servicio de limpieza diario en las habitaciones, con cambio de sábanas y toallas, entre otros.

Algunas de las áreas que aún no se encuentran habilitadas son la cafetería y el lobby, ya que por protocolo sanitario no se pueden utilizar, aunque la intención del hotel es que estén abiertas no solo para pasajeros que se hospeden, sino al público en general que quiera ir a tomar una copa o un café. El área de cowork con la que cuenta Nobile Inn Punta del Este tampoco se encuentra habilitada por el momento.