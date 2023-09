Nueva denuncia contra Lotocki: una actriz aseguró que casi la desangra

La actriz Sandra Domínguez se sumó a las denunciantes del cirujano Aníbal Lotocki con un crudo relato sobre las consecuencias que padeció tras ser intervenida quirúrgicamente por el médico, que ya tiene dos pedidos de detención de fiscalías por los casos de la fallecida Silvina Luna y el modelo uruguayo Raphael Dufort.

“Lotocki me cortajeó tanto que me iba en sangre”, dijo la mediática después de la denuncia por “tentativa de homicidio” que presentó contra el médico.

Domínguez dijo que su amiga Carmen Barbieri le salvó la vida y que estuvo a punto de morirse en su casa, luego de una intervención estética con Lotocki.

“Yo lo conocí en 2008 y me dijo que el producto se reabsorbe, que era inocuo e inofensivo. Conocí a Pamela Sosa y pensé si operó a su señora… Verla a Pamela operada, me dio seguridad. Cuando ella lo promocionaba, tendría que haber tenido problemas y se los calló. Lo que se siente es un calor y una fiebre. Como es un cemento, levanta temperatura”, contó.

“En el 2009, decido operarme con él. Nunca me cobró. Me operó en un departamento sobre la Avenida Córdoba y me callé todo este tiempo por el miedo a ser juzgada. Yo no estoy hablando mal de él, estoy contando mi experiencia. De mí se desentendió con ayudarme para sanarme. Le dije que tenía una bola y me la trató de sacar, sin saber todavía lo del cemento, ni Silvina Luna, ni nada”, continuó.

“En 2010, me dijo ‘se me ocurrió un invento, voy a poner un bisturí para cortar porque este producto se pone duro’. El tema es que tenemos muchas venas en la cola, es muy sangrante. Romper esa fibra es muy agresivo. Me cortajeó tanto que me iba en sangre”, siguió relatando al hablar este lunes en el programa Intrusos en el Espectáculo.

“Me quedaron formas distintas y me volvió a poner. Tuve como siete intervenciones. Cuando iba a otro cirujano me decían ‘yo no te toco donde estuvo ese hombre’. Una persona de su confianza me dijo ‘¿no sabés la del polvito?’ El polvito lo trae de Corrientes, lo tira en un balde, lo revuelve y lo pone en tu cola y va moldeando. Yo recurría a él porque dije ‘este me lo hizo, este lo tiene que arreglar’. Cuando me cuentan lo del polvito, ya lo tenía adentro”, se lamentó la actriz.

Tras muchos años de silencio, Sandra Domínguez decidió ahora denunciar a Lotocki por “tentativa de homicidio”: “Siento que me entregué y que si me callaba, yo era cómplice de él. Hoy hice la denuncia formal, hubo intentos de homicidio reiterados”.

“Carmen Barbieri me salvó la vida. Yo siempre le prohibí hablar, pero sin decir mi nombre, empezó a contar mi historia. Hoy pienso que si Silvina tuvo una misión tan triste y fea, yo tengo que hablar”, declaró Sandra, ante la mirada atónita de los panelistas de Intrusos, que no podían creer lo que estaba contando.