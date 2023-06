Núñez Feijóo ironiza sobre los "cara a cara" de Sánchez: "Que los haga con Díaz, Monero, Otegui y Puigdemont"

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, volvió a pedir este domingo apoyo para las elecciones generales del 23 de julio, en un acto en Santiago de Compostela en el que apuntó sus críticas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En su discurso, el candidato popular ironizó sobre la propuesta de Sánchez de hacer seis cara a cara con él de camino a los comicios, sobre lo que sugirió que eso "hace indicar que algo preocupado está incluso antes de que empiece la campaña electoral".

En ese momento, retó de manera irónica a su rival socialista a llevar adelante un cara a cara con Yolanda Díaz, con Irene Montero, con Arnaldo Otegui y con Carles Puigdemont. "Y el último conmigo".

"El cara a cara más interesante que puede hacer es el que puede hacer el Pedro Sánchez de 2023 con el de 2018". "Sería insuperable. Nadie se lo perdería, ni el Partido Popular de Galicia", añadió con sarcasmo sobre los debates.

"¿Para qué los quiere?", ironizó sobre el pedido que lanzó el jefe del Gobierno tras la sorpresiva convocatoria de elecciones para julio tras la derrota en las urnas el 28-M.

"Para decir seis veces que con Bildu no se acuerda nada", "para decir seis veces que no pactará con el independentismo", o "que no podrá dormir con Podemos", que "los jueces son unos fascistas", que "no eliminaría el delito de sedición" o para "decir seis veces que la Ley del sí es sí no va a rebajar las penas a ningún violador o pederasta".

Núñez Feijóo viene machacando en las últimas semanas sobre el resultado de la ley contra la violencia sexual (conocida como "la ley del sólo sí es sí") que impulsó la ministra de Igualdad, Irene Montero, y terminó jaqueando por meses al Gobierno porque tuvo el efecto contrario y redujo las penas de cientos de agresores sexuales. Un conflicto que se zanjó con modificaciones en el Congreso gracias al respaldo del PP a Sánchez, que impulsó esos cambios sin el aval de Podemos.

"España es más importante que una persona", dijo Núñez Feijóo, quien insistió en la necesidad de posponer los días de descanso para poder "votar con ilusión" ya que las generales tendrán lugar en medio de las vacaciones de verano.

Una ilusión que "Sánchez ya no tiene" como se pudo ver en el Comité Federal celebrado el sábado, indicó. "No fue tan entretenido como en el que echaron a Sánchez, pero no estuvo mal", señaló sobre las ausencias de los barones. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y el presidente en funciones de Aragón, Javier Lambán, plantaron al candidato socialista tras los cambios realizados en las listas para las elecciones generales a última hora del viernes.