Corte de suministro y multa de $ 3 mil: las sanciones de OSE por uso indebido del agua

OSE definió las sanciones para aquellas personas que utilicen agua para fines no prioritarios, prohibido desde el pasado sábado.

El presidente del ente estatal, Raúl Montero, indicó en una rueda de prensa este miércoles que aquellas personas a las que se denuncie, o que el propio ente detecte, por haber utilizado agua de forma indebida, primero serán advertidos por la situación.

Si las personas intimadas reiteran su falta, OSE cortará el suministro del hogar del responsable y le ofrecerá reabrirlo por un costo.

En entrevista con Desayunos Informales (Canal 12), el jerarca indicó esta mañana que el costo de la reapertura del servicio será de 2 Unidades Reajustables (alrededor de $ 3.000 al valor actual).

Además, agregó que en algunos casos donde ocurran agravantes se podrá dar a los infractores un plazo mayor de días sin agua, aunque aclaró que la idea del ente "es convencer" y no sancionar a la población.

Días contados

La escasez de agua preocupa hace días a OSE, que ve como varias partes del país podrían estar próximas a sufrir una falta de abastecimiento.

Montero indicó esta mañana que a Montevideo le pueden llegar a quedar 60 días de suministro de agua potable si utiliza todos sus recursos disponibles, pero puntualizó que en Costa de Oro la situación es más grave, aunque no catastrófica: "Podríamos tener un servicio deficitario", aclaró, y explicó que eso podría llevar a que queden "zonas de baja presión", o casas "sin agua en la tardecita".

De todas formas, Montero indicó que tienen gente "pensando" en una situación "prácticamente de guerra" con falta de agua en los hospitales o en los hogares de la gente "que no puede acceder a un bidón de agua".

Incluso, admitió que si "en tres meses no llueve" él prefiere "que Montevideo tenga agua corriente aunque no sea potable". "Montevideo tiene que tener saneamiento siempre. Si no tenemos cómo tirar la cisterna tenemos un problema", agregó el jerarca.

¿Qué zonas no pueden usar agua para fines no prioritarios?

Montevideo: todo el departamento.

Canelones: Canelones (capital), Juanicó, Los Cerrillos, Las Piedras, La Paz, Progreso, Aguas Corrientes, 25 de Agosto, Ituzaingó, Colonia Etchepare, Santín Rossi, Martirené, Toledo, Joaquín Suárez, Pando, Barros Blancos, San Ramón, San Bautista, San Jacinto, Santa Rosa, Castellanos, Sauce, San Antonio, Santa Lucía, Tala, Empalme Olmos, Neptunia, Pinamar, Salinas, Marindia, El Fortín, Villa Argentina, Estación Atlántida, Pinares de Atlántida, Atlántida, Las Toscas, Parque del Plata, Las Vegas, La Floresta, Estación La Floresta, Costa Azul, Bello Horizonte, Guazú Vira, San Luis, Los Titanes, La Tuna, Araminda, Santa Lucia del Este, Cuchilla Alta y Santa Ana.

Lavalleja: Minas.

Florida: Florida (capital), Fray Marcos, 25 de Mayo, Casupá, Mendoza Chico y Mendoza Grande.

San José: San José de Mayo.

Colonia: Rosario, Nueva Helvecia, Colonia Valdense, Colonia La Paz y los balnearios de la Costa del inmigrante.

Soriano: Dolores.