Otro éxito de La Empastada de Filliat

En una hora y cuarto se remataron los 56 toros ofrecidos –el 100%– en el 16° remate anual de La Empastada, de Javier Filliat, desarrollado el pasado viernes en la estancia, en Durazno.

Según lo expresado por Filliat a El Observador, las ventas fueron muy ágiles y fluidas y la oferta se dispersó para varios puntos del país.

Los toros hicieron un valor promedio de US$ 3.176, con un máximo de US$ 3.720 y un mínimo de US$ 2.400.

La venta fue acompañada por un gran marco de público, pero también fue seguida por Internet, a través de la transmisión de Rural UY.

“Nos quedamos muy conformes con la venta de los reproductores, viendo que se ha entendido nuestro mensaje de la cría de Angus 100% a pasto y productivo”, aseguró.

En tanto, recordó que la cabaña apunta a tener clientes “para siempre” y por eso se hizo un reconocimiento a un productor de Florida, Don Luis Delapiazza, que desde hace 21 años utiliza la genética de La Empastada en sus vacunos y ovinos.

Finalmente, resaltó que a lo largo de todo el remate los valores fueron “sumamente parejos” y los últimos bretes se vendieron “por encima del valor promedio”.

La siguiente venta que hará la cabaña será el próximo 8 de noviembre también en el establecimiento.