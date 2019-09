Peñarol y Cordón, una cita para subir

Peñarol y Cordón definen este lunes en cancha de Goes el segundo y definitivo ascenso de El Metro.

El partido comenzará a la hora 21.15 en Plaza de las Misiones.

La serie está igualada 1-1 luego de que Peñarol ganara en cancha de Cordón el pasado lunes 72-64 y que el celeste diera vuelta un partido increíble el jueves en el Palacio Peñarol para imponerse por 60-58.

El ganador acompañará a Miramar a la Liga Uruguaya de Básquetbol 2020-2021. El monito se consagró campeón del certamen al coronarse en la Liguilla llegando a igualar a Cordón en la última fecha con un inolvidable triunfo de visitante contra su clásico rival, 25 de Agosto.

Eso lo llevó a un desempate contra Cordón que en la última fecha de la Liguilla perdió contra Larre Borges y no se pudo coronar.

Miramar ganó las dos finales y logró su primer ascenso a la Liga Uruguaya.

Leonardo Carreño

Cordón debió jugar los playoffs donde eliminó 2-0 a Danubio (arrancó 1-0 con ventaja deportiva) y 2-1 a Unión Atlética.

Peñarol tuvo un camino empinado para llegar a esta definición. Perdió un punto por el comportamiento de sus hinchas en la cancha de Larre Borges donde los jueces denunciaron haber recibido un escupitajo.

Ese incidente trajo aparejado un cierre de cancha de tres fechas en los que Peñarol no pudo ser local en el Palacio.

El plantel se vio sacudido por los incidentes de apuestas y amaños de partidos que determinó que Agustín Zuvich –a la postre sancionado 30 meses– fuera separado del equipo.

El estadounidense Khapri Alston, que era figura del equipo se tuvo que volver a su país por razones personales y hubo que buscar otro extranjero. Calvin Warner, ex Olimpia y Goes, no fue solución y así llegó el dominicano Juan Guerrero.

Una derrota ante Larre Borges en la Liguilla llevó a la dirigencia a cesar al entrenador Diego Castrillón designando en su lugar al técnico de la selección uruguaya, Edgardo Kogan.

“Muy tranquilo con el laburo hecho (28PG - 5PP) y la decisión tomada. Que la cuenten como quieran”, expresó en su cuenta de Twitter Castrillón el día que fue despedido.

De su mano, Peñarol había ganado en forma invicta el torneo de la DTA el año pasado.

En los playoffs, el aurinegro despachó a 25 de Agosto 2-0 (arrancó 1-0) y con dos partidos muy apretados 2-0 a Colón.

El manejo de Salvador Zanotta, el peso de Guerrero en la pintura, el acierto perimetral de Diego Álvarez y la inteligencia de Juan Wenzel son las claves del juego de Peñarol.

En Cordón, la clase de Juan Viana y el alero Emiliano Álvarez fue determinante para dar vuelta el partido. La inteligencia de Maxi Nóbile y la generación de juego para el interno Perris Blackwell son las armas con que cuenta Diego Palacios para ganar y volver a la Liga. Por eso esta noche, habrá un partidazo.