Pese a relajarse en la recta final, Peñarol tuvo una columna vertebral de campeón

Más allá del resultado en Cerro Largo, Peñarol ha tenido un primer semestre positivo en lo local y con idas y vueltas en lo internacional luego de haber quedado eliminado de los octavos de final de la Copa Libertadores con 10 puntos –algo que nunca se había dado con ese puntaje–, más allá de que en la pasada semana clasificó a la misma ronda de la Copa Sudamericana, algo que no conseguía desde 2014.

A lo largo de este tiempo, los aurinegros han tenido exponentes para resaltar por los distintos papeles que han cumplido en el plantel.

Desde el cuerpo técnico, pasando por el gerente deportivo Carlos Sánchez y los jugadores, Peñarol ha cerrado la primera mitad del año y se puede decir que el saldo es positivo.

“Por como veo el fútbol, no ganás con individualidades, sino con un grupo que esté fuerte. La unión de este grupo y la calidad de los jugadores que tiene Peñarol es la gran clave”, dijo hace dos semanas Diego López a Referí tras coronarse campeón del Torneo Apertura.

Más allá de su opinión –muy válida, obviamente por estar dentro del grupo– este mismo equipo también tuvo individualidades quienes resultaron relevantes.

La figura: Brian Rodríguez

El juvenil, quien acaba de cumplir 20 años, no supo aprovechar la oportunidad cuando el año pasado Diego López le dio la chance y entonces el DT lo bajó a Tercera división.

“Por ahí no estaba pronto para estar en un plantel de Primera división. Esta vez, lo llevamos a la pretemporada, le dimos confianza sabiendo que las condiciones ya las tenía. Muchas veces hay que esperar los momentos porque es un pibe muy joven, entonces el proceso de maduración no viene con lo que ves en la cancha. Se adaptó a un plantel de Primera división”, comentó López.

En este Apertura e incluso en la Copa Libertadores, Brian Rodríguez, demostró ser la figura indiscutida de la primera parte del año. Tanto es así que luego de un buen comienzo celeste en el Mundial sub 20 –en el cual está el futbolista–, el vicepresidente aurinegro, Rodolfo Catino escribió la semana pasada en Twitter: “Brian Rodríguez es un tesoro del club y como tal se cotiza. Peñarol no puede atender ninguna oferta que no supere los ocho dígitos en millones de euros”.

El estratega: Diego López

Una vez más, el técnico supo aprender de los errores y potenciar sus virtudes. Volvió a saber llevar al grupo, se equivocó pocas veces con las variantes y consiguió resultados alentadores en lo local. Los dos partidos perdidos en la altura –uno en Quito y otro en Oruro, el techo del mundo– fueron determinantes para que, pese a terminar con 10 puntos como los dos clasificados, Flamengo y Liga de Quito, su equipo quedara fuera de la Libertadores. En la Sudamericana, encaminó la clasificación a octavos sin extremarse demasiado ante Deportivo Cali.

Los referentes: Gargano, Cebolla y Novick

“En los momentos difíciles y cuando hay que salir adelante, aparece la fuerza de este grupo. Allí los grandes son importantísimos, me han dicho presente siempre. Eso para un entrenador es un respaldo fundamental”, comentó López a Referí.

Los “grandes” son Walter Gargano, Cristian “Cebolla” Rodríguez y Marcel Novick con la anuencia de algunos más. Este último, si bien alternó poco, todos entienden que es un líder positivo desde el vestuario. Los otros dos son los que hablan muy seguido con todo el plantel y ponen énfasis en los más jóvenes.

El seleccionado: Giovanni González

El nivel mostrado por Giovanni González en la primera mitad del semestre, fue relevante para que el Maestro Tabárez lo citara por primera vez a la selección nacional, allá por marzo, para llevarlo a la China Cup que volvió a ganar Uruguay.

El futbolista ha jugado en distintas posiciones –ya sea como lateral por derecha y en alguna ocasión, por izquierda, y también como volante externo– con Diego López, y normalmente ha funcionado bien.

La aparición: Cristian Lema

López y Carlos Sánchez lo eligieron para traerlo desde Benfica. Poca gente lo conocía en el fútbol uruguayo y Cristian Lema cumplió a la perfección. Se metió a la hinchada en el bolsillo y en pocos meses en la institución, demostró que le rindió y con creces a la confianza que depositó el técnico. Se termina su contrato, aunque dijo que le gustaría seguir. Fue un futbolista fundamental en este Peñarol 2019.

El que nunca falla: Lucas Viatri

Aparece poco, no es de esos que gesticulan –salvo en la primera fecha cuando se enojó con López porque lo sacó en el Franzini ante Defensor–, pero sabe jugar con y sin pelota. Se mueve muy bien –no solo en el área– y es una referencia constante para sus compañeros de ofensiva. Ya se explicó en su momento que no se trata de un goleador nato, pero siempre está, nunca les falla a sus socios dentro de la cancha. De los 10 goles aurinegros en ambas copas internacionales, participó en seis: tres los anotó él y los otros tres, se los dio a sus colegas.

El goleador: Luis Acevedo

Llegó a último momento del período de pases proveniente de Cerro. Debutó a los pocos días contra Rampla y lo hizo con un gol y una asistencia. “Miro a los monstruos que tengo adelante, y trato de seguir aprendiendo día a día con ellos”, dijo en febrero a Referí.

Ha jugado pocos partidos, pero terminó siendo el goleador de Peñarol con cinco tantos en este Apertura, los mismos que el Toro Fernández quien jugó muchos más minutos y encuentros. Es otro pase de los buenos de esta temporada.

La revelación: Enzo Martínez

El juvenil fue otra de las apuestas de Diego López para esta parte del año y otro de los buenos descubrimientos. Cada vez que fue llamado por el entrenador, demostró su personalidad, como cuando lo colocó de titular en los dos primeros clásicos del año, o en encuentros complicados. Si bien lo quieren llevar de a poco, el zaguero ha demostrado que está para más.

El equilibrio: Kevin Dawson

Sus atajadas ya son un sello de Peñarol. El año pasado fue, prácticamente por unanimidad, el mejor futbolista de la temporada. En este 2019, ha mantenido su nivel y el club lo ha sabido aprovechar. Pocas veces se equivoca, tiene mucha voz de mando dentro de la cancha y en cada partido siempre aparece con una atajada salvadora. Es quien le ha dado el equilibrio al campeón.

Peñarol supo cómo mantener el plantel y en eso también tuvieron mucho que ver los dirigentes presididos por Jorge Barrera. Hasta ahora, han cumplido con las expectativas, más allá del traspié de la Libertadores. Para el segundo semestre, se ilusiona con el “tri” y con avanzar más en la Sudamericana.

BARRERA VIAJÓ A PARÍS Y TENDRÁ UNA REUNIÓN PARA QUE SE QUEDE LEMA

El presidente de Peñarol, Jorge Barrera, viajó este domingo hacia París para participar de un congreso extraordinario de Conmebol y otro de FIFA en el que será reelecto Gianni Infantino como el mandamás del máximo organismo del fútbol mundial. Además, se reunirá con el presidente de Benfica para tratar de postergar el préstamo de Cristian Lema.