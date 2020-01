Picasso y Da Vinci: dueños de la década

Durante el transcurso de la última década, han sido muchas las obras y esculturas que han dado que hablar en el mercado del arte, esto a nivel mundial. La danza de millones de dólares o euros pagados por coleccionistas o multimillonarios, dejó desde 2010 a 2019 datos más que interesantes, los cuales no son solamente cifras. Pero entre tanto nombre y número, el español Pablo Picasso y el italiano Leonardo Da Vinci fueron los que se quedaron con todos los reconocimientos, además de un lugar de privilegio en la historia de los remates.

Entre los apuntes que se desprenden de los que son los lotes más caros de la década, hay solo dos piezas de posguerra y contemporáneos. Luego, siete de las diez principales creaciones pertenecen a Pablo Picasso (dos lotes), Amedeo Modigliani, Alberto Giacometti, Edvard Munch, Claude Monet y Jean Michel Basquiat. Otro punto a destacar es que todas las pinturas tienen un común denominador: fueron subastadas en Christie’s o Sotheby’s, las dos principales casas de remates por excelencia en el Mundo.

Acerca de aquellos que más recaudaron desde el año 2010 hasta 2019 inclusive, en la cima se encuentra Pablo Picasso, que recaudó la mayor cantidad de dinero, casi US$ 4.5 mil millones por la subasta de sus obras. El segundo lugar es para el estadounidense Andy Warhol con US$ 3.65 mil millones, mientras que el francés Claude Monet completa el podio con poco más de US$ 2 mil millones.

Salvator Mundi, pintada alrededor del año 1500 por el famoso Leonardo da Vinci, es la obra más cara vendida en una subasta, y no solamente de la década pasada. Vendido el 15 de noviembre de 2017 en Christie’s por la espeluznante suma de US$ 450.312.500, la obra está calificada también como uno de los principales descubrimientos artísticos de lo que va del siglo XXI. La puja del cuadro duró 19 minutos, y comenzó en US$ 70 millones. Las dos principales ofertas llegaron vía telefónica, y los compradores prefirieron mantenerse en el anonimato, aunque días después se supo que el comprador era el príncipe Bader bin Abdullah bin Farhan al Saud, colaborador estrecho del príncipe saudí, Mohammed bin Salman.

En segunda posición se ubica la pieza Les femmes d’Alger (Versión ‘O’), pintada en 1914 por el artista Pablo Picasso. Vendida el 11 de mayo de 2015 en Christie’s por US$ 179.365.000, por varios años fue la obra más cara subastada a nivel mundial. Incluso, es la obra del pintor malagueño más cara de la historia. Esa venta se consideró “La subasta del siglo”, durante mucho tiempo. El podio es completado por Nu Couché, creada sobre los años 1917-1918 por el italiano Amedeo Modigliani. Subastada el día 9 de noviembre de 2015 en Christie’s, un coleccionista la compró por US$ 170.405.000.

Nu Couché (Sur le Côté Gauche), pintada en 1917 también por Amedeo Modigliani, obtuvo un lugar en la exclusiva lista. Vendido el 14 de mayo de 2018 en Sotheby’s, alcanzó el monto de US$ 157.159.000. En tanto, la quinta posición es para el cuadro titulado 3 Obras: Estudios de Lucian Freud, del año 1969, y pertenece a Francis Bacon. Vendido el 12 de noviembre de 2013 en Christie’s, se remató por US$ 142.405.000. La escultura denominada L’homme au doigt, creada en 1947 por Alberto Giacometti, ocupa el sexto lugar. Vendido el 11 de mayo de 2015 en Christie’s, alcanzó los US$ 141.285.000.

The Scream, pintado en 1895 por el artista Edvard Munch, fue rematado el 2 de mayo de 2012 en Sotheby’s por US$ 119.922.500, ocupa la séptima posición, mientras que el octavo lugar es para Pablo Picasso, que en el año 1905 pinto la obra Fillette à la corbeille fleurie. Subastada el día 8 de mayo de 2018 en Christie’s, alcanzó los US$ 115.000.000. Meules, una creación de Claude Monet, -pintada en 1890-, se vendió el 14 de mayo de 2019 en Sotheby’s por US$ 110.747.000. En tanto, el último lugar de la lista es para la pieza denominada Sin Título (1982), del pintor estadounidense Jean Michel Basquiat. El cuadro fue vendido el 18 de mayo de 2017 en Sotheby’s por US$ 110.487.500.

Dentro de la lista de las 10 obras más caras no se incluye el cuadro Interchange, de Willem De Kooning. Pintado en 1955, es un óleo sobre lienzo que fue vendió por US$ 300 millones en otoño del año 2015. Fue puesta a la venta (no en subasta como las demás) por la fundación David Geffen, y adquirida por el inversor Kenneth Griffin, quien la cedió al Instituto de Arte de Chicago.

En relación a lo sucedido en el 2019, siete de los diez lotes más caros corresponden a la categoría de posguerra y contemporáneo. Los aplausos se los llevó el artista Jeff Koons, ya que su obra titulada Rabbit (1986) se remató por poco más de US$ 91 millones. Lo distinto de este dato es que Koons está vivo actualmente, en diferencia a muchos de los artistas que son parte de las obras vendidas. El cuadro más caro del año 2019 fue precisamente Meules, un óleo sobre lienzo de Claude Monet. (US$ 110.747.000).