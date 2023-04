¿Podremos creer en todo lo que vemos?: las claves de inteligencia artificial en iPlace Talks

IPlace es, hoy en día, el principal socio de Apple en América Latina. La empresa nacida en Brasil tiene 145 tiendas en su país de origen y hace casi dos años está instalada en Uruguay, con oficinas en Sinergia y un local en Punta Carretas Shopping. “La próxima meta es abrir una segunda tienda en Uruguay”, adelantó a Café & Negocios Wagner Alledo, director de la firma.

IPlace tiene 292 clientes corporativos y en más de dos años ha hecho 853 negocios y ha vendido más de 3.000 productos en ese sector. Este ecosistema resultó perfecto para desarrollar iPlace Talks un espacio de networking para clientes y potenciales socios de iPlace, explicó Alledo a Café & Negocios.

Su última edición se enfocó en las ventas corporativas, un rubro importante dentro de la clientela de iPlace. La compañía tiene un equipo enfocado en los negocios de ese rubro, “porque entendemos que hay una oportunidad gigante en Uruguay en el uso de la tecnología Apple en empresas”, comentó el director.

La elección del tema de exposición, inteligencia artificial, se hizo en el entendido de que “la tecnología está cambiando mucho los negocios”, y por eso, se buscó motivar el pensamiento crítico de los empresarios respecto al desarrollo tecnológico, añadió el director.

¿Qué permite la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial se encamina a ser el tema del año. Tecnologías que permiten crear imágenes, textos, presentaciones y código irrumpieron en el ambiente laboral, y algunos trabajos ya se ven cuestionados, pero, como cualquier desarrollo tecnológico, no solo presenta riesgos, también existen oportunidades.

De eso habló Pablo Buela, director de Pimod, en la segunda edición de iPlace Talks.

En una jornada en la que primó el networking en Magnolio Sala, Buela explicó las tendencias tech para este año, compartió varias herramientas de inteligencia artificial como Chat GPT, Dall E, Beautiful AI o Midjourney, y destacó que quien sepa sacarle el mayor provecho a la inteligencia artificial, será el más beneficiado, ya que esta tecnología permitirá "mejorar la productividad".

Sobre las maneras de mejorar la productividad dio ejemplo de acciones que se pueden llevar a cabo con la IA, como mejorar un texto haciéndolo más formal, crear imágenes que no se hayan utilizado antes, analizar grandes bases de datos o sacar conclusiones de documentos. Para todo esto, hay que prestar atención y ser precisos en los promts, dijo, es decir, en los comandos que se le indican a la herramienta.

El experto aseguró que la IA llegó para cambiar la forma de hacer contenido, y con ella, otras tendencias son la realidad virtual y aumentada y también la ciberseguridad. De la mano de estas herramientas Buela planteó una reflexión: ¿quién establece qué es lo ético en ese escenario?

En ese sentido, compartió productos audiovisuales creados con inteligencia artificial, como las imágenes del Papa Francisco con camperas de Balenciaga, fotos del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siendo perseguido por la policía, o un video de un personaje visiblemente similar al actor Morgan Freeman en el que dice: "No soy Morgan Freeman, no soy un ser humano y esto no es real".

"No hay por qué sentir miedo al utilizar inteligencia artificial, por más que muchas veces nos sorprendemos por lo que nos entrega. Tampoco hay que confiarse de todo lo que nos dice, entendamos que esto todavía es algo muy experimental. Esto debe servirnos para ser más productivos y creativos, es el copiloto de nuestras mentes, las manos que nos hacen falta, es un facilitador del potencial de nuestros trabajos. El problema está cuando pensamos 'esto nos va a dejar sin trabajo', cuando deberíamos preguntarnos '¿en qué lo puedo usar para mejorar mi trabajo?'", reflexionó.

Con la innovación como faro

IPlace Talks forma parte de los variados servicios de la empresa, destacó el gerente general de iPlace en Uruguay, Wagner Alexon. Otros, según destacó, son workshops para que los clientes conozcan y aprendan a utilizar los productos; atención directa de Apple para Uruguay y capacitación de Apple para los técnicos que se encargan del soporte en iPlace Uruguay.

"Estamos siempre buscando la innovación, no solamente en tecnología sino también en la forma de atender a los clientes" indicó el gerente.

Uno de los movimientos de innovación de mercado que mencionó es “iPhone para siempre”, una iniciativa que se da de la mano del banco Itaú. Es "una forma exclusiva de comprar un iPhone", en la que se paga hasta el 70% del aparato y cuando se llega a la última cuota, del 30% del valor, se puede devolver el teléfono y cambiarlo por uno más nuevo para comenzar a pagar nuevamente el primer 70%, eso permite "siempre tener un producto actual", finalizó.