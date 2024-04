Por cuestiones de seguridad, el presidente Javier Milei dejará de viajar en vuelos comerciales

El Gobierno nacional informó hoy que el presidente Javier Milei dejará de utilizar vuelos comerciales en sus viajes, tal como había hecho desde que asumió el 10 de diciembre pasado, por recomendación del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. La noticia la confirmó este martes el vocero presidencial Manuel Adorni en su tradicional conferencia de prensa matutina.

“El Ministerio de Seguridad nos advirtió sobre ciertos riesgos que existen sobre que el presidente siga volando en vuelos comerciales comunes. El Presidente no puede viajar más en vuelos comerciales y el Ministerio de Seguridad les ha elevado a todas las partes un informe reservado del por qué de esta sugerencia. Efectivamente el Presidente dejará de usar vuelos comerciales para viajar”, afirmó Adorni.

Anoche, la ministra Patricia Bullrich había adelantado que a pesar de las restricciones presupuestarias, había que “cuidar” al Presidente y que no debía seguir viajando en vuelos comerciales. “No hay plata, pero hay que cuidar al Presidente. Es un tema que no lo hemos discutido todavía, pero no me parece que no sea un tema a poner sobre la mesa. Hay que considerar que la Argentina está en una etapa de austeridad, pero también tenemos que cuidar al Presidente”, aseguró la funcionaria en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en LN+.

La Argentina en alerta tras el ataque de Irán a Israel

La noticia se conoce luego de una semana en la que el presidente debió suspender su viaje a Dinamarca, a donde iba a formalizar la compra de 24 aviones caza F-16, luego de que se conociera el ataque lanzado por la República Islámica de Irán contra Israel. A su regreso a la Argentina, el presidente recibió al embajador israelí Eyal Sela, que dio detalles sobre la situación en su país. Luego, Milei constituyó un Comité de Crisis a fin de evaluar las vulnerabilidades del país en este contexto internacional. Del ciomité participaron la vicepresidente Victoria Villaruel, el jefe de gabinete, Nicolás Posse,la secretaria de Presidencia, Karina Milei, el asesor presidencial Santiago Caputo, la canciller Diana Mondino, y los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, de Salud, Mario Russo, de Economía, Luis Caputo, de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Interior, Guillermo Francos.

En esa reunión, el jefe de Gabinete Nicolás Posse presentó un informe elaborado durante el fin de semana por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) con el foco puesto en la preocupación por la triple frontera con Brasil y Paraguay.

En el día de ayer, se supo que la Policía Federal Argentina se encuentra en alerta naranja desde el sábado por la tarde. La región de la frontera norte permanecerá en un nivel de alerta “alto”, al igual que las sedes diplomáticas situadas en zonas conflictivas, mientras que el resto del país se encuentra en un nivel de alerta “moderado”. La misma situación se aplica a las embajadas y consulados que se encuentran fuera de las áreas consideradas de riesgo. Este nivel de alerta estará en vigor durante las próximas 48 horas, según indicaron fuentes oficiales.

Este estado de alerta, establecido horas después del ataque de Irán a Israel, incluyó el fortalecimiento de la vigilancia existente en lugares como la Embajada de Israel, la Casa de Gobierno y varios puntos de la comunidad judía en todo el país. También se puso especial énfasis en la protección de los funcionarios internacionales que residen en el país. La Triple Frontera, supervisada por una división específica creada por la Superintendencia de Investigaciones Federales durante la gestión de Aníbal Fernández, es otro punto de interés que la PFA supervisa.

Cuánto sale el mantenimiento de la flota oficial

Luego de analizar la venta del avión que había comprado el entonces presidente Alberto Fernández en 2023, a comienzos de marzo el Gobierno había anunciado la transferencia de la flota oficial, compuesta por dos aviones y tres helicópteros, a las Fuerzas Armadas con el fin de que estas instituciones dispongan de las aeronaves para sus operaciones y entrenamientos. La flota transferida consta de dos aviones, el Boeing 757 (ARG 01) y un Boeing 737 (ARG 02), así como un Leart 60 (ARG 03) que ya estaba bajo la jurisdicción de la Fuerza Aérea, además de tres helicópteros: un Black Hawk S70 (ARG 10), un Sikorsky S 76 (ARG 11) y otro Sikorsky S 76 (ARG 12).

Según publicó el portal Infobae, la flota oficial demanda un mantenimiento de más de 10 millones de dólares por año, destinados a aviones y helicópteros, a lo que hay que sumar los sueldos de unos 140 empleados, entre tripulantes, mecánicos, abogados, pilotos y empleados administrativos, que insumen más 140 millones de pesos por mes.

El avión más costoso para mantener es el ARG 01, adquirido durante la gestión de Alberto Fernández. Aunque llegó hace menos de un año, en breve debería atravesar una inspección mayor, lo que demandaría una inversión de más de 3 millones de dólares. El gobierno saliente lanzó una licitación para realizar esos trabajos a horas del cambio de mando y con la mayoría de los funcionarios renunciados.

El avión está parado desde fines de diciembre, cuando fue a Estados Unidos para una inspección técnica. Solo se movió el viernes 2 de febrero para ir y volver a la provincia de Mendoza. Solo de combustible, ese viaje insume unos 20 mil dólares.

Para comprar el ARG 01, el Gobierno tuvo que invertir USD 21.730.000 y entregar el viejo Tango 01, que estaba valuado en unos USD 3 millones. El año pasado, el avión fue usado varias veces por el ex presidente Alberto Fernández y por el ex ministro de Economía Sergio Massa. En cambio, la ex vicepresidenta, Cristina Kirchner, nunca se subió y utilizó para sus traslados dos aeronaves de YPF: un Learjet 60, matrícula LV-BTA, y un Embraer Praetor 550, registrado con la matrícula LV-KGJ.

El Gobierno actual anunció que esos dos aviones se venderán, aunque el proceso lleva mucho tiempo. Con tiempo, se podría recaudar entre 15 y 19 millones de dólares.

En plena campaña, Milei había respaldado la compra de un nuevo avión presidencial por “cuestiones de seguridad”. “(Alberto) No se lo lleva a la casa…. quien sea el próximo presidente lo va a usar”, dijo en una entrevista con TN.