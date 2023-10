¿Por qué cobró penal? Leodán González explicó la mano en Peñarol vs Defensor Sporting

El juez Leodán González explicó por qué fue penal el que pitó en el partido Peñarol vs Defensor Sporting, a favor de los carboneros, por una mano de un jugador violeta dentro del área, en una jugada que tuvo mucha polémica y de la que llegó el gol del triunfo 2-1 de los mirasoles en el Campeón del Siglo.

En el minuto 64 del partido, cuando el marcador estaba 1-1, Leodán González fue llamado por el VAR para chequear un posible penal por mano de Guillermo De los Santos ante un centro de José Neris.

Tras revisar la jugada, a sugerencia de Gustavo Tejera desde el VAR, cobró penal a favor de Peñarol. Hubo un brazo apenas abierto de De los Santos tras un centro a una distancia muy cercana de Neris. Ese brazo impidió que el balón llegara al corazón del área donde estaba el Cepillo González.

La explicación de Leodán González

Este lunes el juez explicó los motivos por los que cobró penal tras ver la jugada en la pantalla.

“Las manos generalmente en los árbitros se trabaja mucho en lo conceptual porque ha sufrido sus modificaciones en los últimos años, no solo a la regla en sí, sino en la interpretación de las reglas. Eso en la familia arbitral, pero quizás para el afuera cuesta un poco comprender la valoración de cuándo sí y cuándo no (pitar)”, comenzó en su argumentación a 100% Deporte en radio Sport 890.

En ese sentido, señaló que hay conceptos que ya no corren, pero quizás el público no lo tiene claro. “Tenemos que erradicar de plano desde lo conceptual es, como en este caso, la distancia entre el disparo y la mano, o la rapidez del balón, porque eso no forma parte de la valoración que debe tener el árbitro”, dijo.

Foto: Leonardo Carreño. Peñarol vs Defensor Sporting

“Lo que se habla en estos casos es valorar una parte objetiva: ¿el balón pega en la mano, sí o no? Sí, pega”, señaló. “Tenemos ese primer objetivo que es el primer elemento objetivo que es que la pelota pega en la mano”.

“A partir de ahí tenemos que construir la decisión en base a otros elementos que quizás no pasan a ser tan objetivos, que es valorar que tan abierto está el brazo, que tanto amplía su radio corporal, y si dicho movimiento, como dice la regla, puede estar justificado y eso no sería penal”, comentó. “Pasamos de una parte objetiva a una parte interpretativa”

El juez dijo que vio en cancha que pegaba en el brazo.

Luego, fue al VAR. “Cuando voy a la revisión cambio el ángulo que tengo en campo, busco la cámara del offside que está frente al área, le hacemos un poco de zoom para poder discernir la amplitud del brazo, pero es otra perspectiva a la que puedo tener yo en campo”, expresó.

“Eso me da, a partir de que cierro la revisión y tomo la decisión final, no hay más matices, grises ni polémica, y tengo que definir si es penal o no. Si ese brazo tiene amplitud o no y si ese movimiento está utilizado o si no, y la conclusión final es que con otra perspectiva que no puedo tener en campo, hay amplitud de su radio corporal, el movimiento el jugador no lo puede justificar y es quien propone y asume el riesgo de ir a disputar el balón de esa forma”, señaló.

González también explicó por qué no le sacó amarilla a De los Santos.

“Si era disparo al arco iba a ser penal más tarjeta amarilla por cortar un ataque prometedor”, dijo. “Pero como es un centro con un receptor que la interpretación no está 100% identificado, es solo un bloqueo de un centro sin receptor identificado y es solo penal sin tarjeta”, comentó.

El juez también explicó que “no todas las manos son penales ni todas las manos que están abiertas, porque a veces se puede justificar el movimiento”. “Pero en este caso comprendo que no, es el jugador quien propone y asume el riesgo de ir con su brazo más abierto”, agregó.