Por qué CR7 se transformó en el máximo goleador de la historia y qué hay detrás de los 1.000 goles de Pelé

Es la hora 18.45 del domingo. Es 10 de enero y juegan Juventus-Sassuolo. Faltan menos de 40 segundos para que se cumpla el segundo minuto de tiempo agregado y termine el partido. Los uruguayos Rodrigo Bentancur y Nicolás Schiappacasse, testigos de lujo desde los bancos de suplentes, observan que un portugués, de 1,87 metros de altura, llamado Cristiano Ronaldo, recibe un pelotazo largo desde la otra área. Bastan uno, dos, tres toques para que se escape por la punta, quede mano a mano con el golero, patee cruzado y consiga un nuevo gol, el último del partido (3-1). Parece uno más. Pero no lo es.

Bentancur y Schiappacasse acababan de presenciar un nuevo récord en la historia del fútbol. Con esa anotación -su penúltima hasta este fin de semana-, Ronaldo se convertía en el máximo goleador oficial de todos los tiempos igualando al húngaro Josep Bican con 759 goles oficiales, según informó y fundamentó el periodista experto en estadísticas Alexis Martín-Tamayo, más conocido como Mr. Chip, y también confirmaron reconocidos medios deportivos. Así dejó atrás a Pelé que, si de números se habla, pareció ser el dueño implacable de ese terreno para buena parte de los sudamericanos durante mucho tiempo.

Cuando pasó la barrera de los 700 goles, el 14 de octubre de 2019, el futbolista de Juventus se metió en la conversación de los máximos anotadores de la historia e ingresó al podio de los por entonces cinco jugadores que habían traspasado esa cifra. De acuerdo al criterio del periodista, el húngaro Ferenc Puskas (706), los brasileños Romario (743) y Pelé (757) y el húngaro Josep Bican (759) eran los siguientes que aguardaban en la fila, en la que Cristiano Ronaldo avanzó 60 lugares desde entonces y, con su último gol a Napoli en la final de la Supercopa italiana, se convirtió en el primero en escalar hasta el primer lugar con 760 tantos. Aunque eso sí; él y Lionel Messi (719) son los únicos con el privilegio de seguir adelantándose hasta el retiro.

¿Dónde empiezan las confusiones, entonces? ¿Qué dudas hay entre las cifras?

Una de las primeras interrogantes es si Pelé tiene, en realidad, más de 1.000 goles anotados. En su cuenta de Instagram el exfutbolista de Brasil presume ser el “líder de todos los tiempos” en el goleo con 1.283 en su cuenta. Incluso, hay una conocida historia de cuando llegó a la cifra de cuatro dígitos al vencer al golero argentino Edgardo Andrada, quien quería evitar recibir ese gol para no manchar su historial, pero quedó sin posibilidades mientras defendía el arco de Vasco da Gama.

Pero para acercarse a una cifra certera, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), la Sport Soccer Stadistics Foundation (RSSSF) y el reconocido estadista español diferenciaron partidos oficiales (incluido amistosos) de amistosos benéficos o no reconocidos por FIFA, como los que se jugaron durante mucho tiempo entre selecciones y equipos. De esa forma, a diferencia de lo que muchos futboleros creían, se comprobó que el registro goleador que presume Pelé (1.283 goles en 1.367 partidos) incluye 526 goles no oficiales para Mr. Chip, que son 516 para IFFHS y Sport Soccer Stadistics Foundation (RSSSF), entre la selección militar, la selección regional de San Pablo y encuentros a beneficio o irregulares, que no se reconocen como competencias oficiales.

Según analizó el periodista, Pelé cerró su carrera con 757 goles oficiales, que incluyen 643 con Santos, 37 en New York Cosmos y 77 con la selección de Brasil. Para la IFFHS y la RSSSF, sin embargo, son 647 con Santos y seis adicionales con la selección regional de San Pablo, que el español no incluye en su criterio, y eleva la cifra total de oficiales a 767.

AFP

Corría la década del 2000 y con otro protagonista, de la misma nacionalidad, las dudas volvían a sembrarse. Que si un gol debía validarse o no, que si se incluían solo los oficiales... Romario, mientras tanto, se movía de cancha en cancha luciéndose a puro olfato goleador.

A veces de visitante, otras veces de local. Algunas tardes con la selección brasileña, otras noches con el Vasco de Gama, PSV Eindhoven, Barcelona, Flamengo, Valencia, Fluminense, Miami o Adelaide United. El futbolista pocas veces perdonaba a los arqueros. Y en paralelo, el debate acerca de los récords del fútbol aparecía de nuevo sin disculparse por enredos anteriores.

Romario hasta el día de hoy defiende que metió 1.002 goles, lo que, en la práctica, incluye algunos con la selección brasileña en partidos amistosos contra clubes, otros en categorías inferiores, partidos a beneficio y anotaciones en las definiciones por penales. El dato que recoge Martín-Tamayo en su estadística sostiene, en tanto, que consiguió 743 y por el lado de las federaciones, el recuento aumenta a 772.

Josef Bican, futbolista austro-checo destacado en la década de 1930, participaba sin saber -murió en 2001- de una discusión que se mantiene hasta entonces. Y es que, al igual que los pares brasileños, pasó el millar de anotaciones (1.468) contando amistosos pero, para los referentes en estadística, desde hace varios años ya no entran como data oficial.

Bican jugó en la selección de Austria, en la primera y segunda división de su país, en la de Checoslovaquia, y en equipos de ambas naciones. Sus goles en los seleccionados de Moravia, Bohemia, Ostrava y Praga, al ser equipos regionales, no se contabilizan para el registro oficial, según el periodista apodado MisterChip, y tampoco los que hizo en las inferiores del Rapid Amateur y el Rapid Reserve, dos cuadros de Austria.

En su base de datos, el número oficial de goles marcados por Bican es de 759 goles y esa cifra es la que avalan otros destacados medios deportivos, como el español As y la estadounidense ESPN. Para IFFHS son 805, cifra que dejaría a Cristiano Ronaldo (760) a 45 goles de la hazaña. Sin embargo, tanto este organismo como RSSSF son menos rigurosos en el análisis de las estadísticas.

AFP

Puesto al caso de hoy, la cuenta goleadora extraoficial de Pelé, Romario y Bican sería el equivalente a que Cristiano Ronaldo contabilizara sus goles en juegos benéficos, en partidos de despedida, divisiones menores de Portugal o Sporting de Lisboa y a que Lionel Messi hiciera lo mismo con categorías inferiores que integró en Newell’s Old Boys y Barcelona u otros partidos no reconocidos por FIFA en los que haya estado. Si el argentino convalidara esas dianas, por ejemplo, llegaría a 1.134 goles en 1.273 encuentros. Ambos, incluso, podrían ir más allá e integrar a día de hoy una selección informal de Catalunya, Rosario, Madeira o Turín, pero sus goles no serían válidos para los recuentos oficiales.

Hablemos de promedio goleador

Si se juzgan a estos futbolistas por promedio goleador, es decir, por goles marcados según la cantidad de partidos que jugaron, no hay duda de que Josef Bican sale ganando. Así se considere el criterio de los organismos internacionales o el del español Mr. Chip, el futbolista que debió interrumpir su carrera seis años por la Segunda Guerra Mundial es el que encabeza la tabla en solitario y el único con el récord de más de un gol por partido. De acuerdo a IFFHS y RSSSF, mantuvo 1.51 goles por partido (805 en 530) mientras que para el reportero, en toda su carrera, su registro fue de 1.53 (759 en 495).

Ferenc Puskás, de nacionalidad húngara y española, consiguió marcar 706 (718), según Martín-Tamayo, y alcanzar un promedio de 0.98 tantos por encuentro durante sus amplios 23 años de actividad. Para la IFFHS fueron 746 en total (754), que arrojan la misma conversión y lo dejan segundo en el ránking.

El mérito de Pelé, por su lado, es que, con cualquiera de las dos aristas, es quien queda en el tercer lugar. Si se toma en cuenta el criterio individual, su aporte es de 0.92 goles por partidos jugados (757 en 815), pero si se considera válido el relato de las federaciones entonces el número de anotaciones oficiales queda en 767 en 831 partidos, números que no cambian el promedio.

Con Romario también ocurre esta similitud. La media de goles oficiales es la misma (0.77), pero según RSSSF son 772 aciertos en 994 juegos y según Alexis MisterChip 743 en 961.

Otra disparidad que este ranking muestra es la aparición de Gerd Muller en un caso y su ausencia en otro. 735 es el monto de goles (en 793 choques) que contabilizan los organismos en sus 19 años de carrera que, para el estadista Pedro Martin, son 673 en 749 enfrentamientos, datos con los que coincide su colega español MisterChip, quien también lo deja fuera del grupo selecto de futbolistas con 700 goles o más.

AFP

Con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no hay diferencias en el concepto. De todos sus goles hay registro de video, por lo que la cuenta es sencilla. Si se excluyen sus goles en amistosos informales o categorías juveniles, el argentino, con 895 partidos (144 menos que el portugués), lleva 719 goles repartidos en 648 con Barcelona y 71 con Argentina y está 41 por debajo de su competidor directo, casi dos años y ocho meses mayor. Su promedio goleador queda en 0.80.

El portugués, al cierre de esta nota, llevaba 760 goles en 1040 partidos con Sporting de Lisboa (5), Manchester United (118), Real Madrid (450) y Juventus (85). Ese conteo, además de dejarlo como el máximo goleador en activo, le sella el récord de máximo anotador de la historia, según Misterchip, y concluye un promedio de 0.73 anotaciones por encuentro.