¿Por qué difundir memes de la Pantera Rosa es ilegal en Uruguay?

En la actualidad los memes son usados a diario en el entorno digital. Se comparten sobre todo a través de redes sociales y cualquier persona puede crearlos. Pero en la legislación uruguaya su uso está prohibido.

Cuando Metro-Goldwyn-Mayer, la compañía estadounidense dueña de los derechos de autor de la Pantera Rosa, intimó a la campaña por el Sí a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) surgió en redes sociales una ola de imágenes del felino transformado en meme o con mensajes de protesta.

En Uruguay la ley de derechos de autor establece que el uso de una obra es exclusivo del autor o del titular de ese derecho. Esto implica que sólo ellos pueden copiar, traducir, generar obras derivadas, distribuir y publicar su obra, explicó Patricia Díaz, abogada y docente universitaria integrante de Datysoc, una organización que vela por los derechos en el mundo digital.

Sin embargo, para la ONG los derechos exclusivos deben tener algún límite relacionado con el interés público. Esto es algo que la institución viene estudiando junto a otras organizaciones de educación, de ciencia y cultura. La ley fue redactada en 1937 y por lo tanto no incluye excepciones que contemplen la cultura digital, la digitalización del patrimonio histórico, ni aspectos vinculados a la educación en línea entre otros.

“Hay un montón de usos (de contenido con derecho de autor) que no dañan la norma de explotación de la obra, no dañan los intereses del autor, ni dañan económicamente a nadie pero no están autorizados”, comentó Díaz.

Esto significa que todos esos usos sin autorización son pasibles de recibir una denuncia.

Esto implica que los memes, los videos parodia o el uso de un fragmento de obras audiovisuales sin autorización es ilegal. “Existe todo un universo basado en la resignificación de obras que vive al margen de la ley y con problemas de inseguridad jurídica”, dijo la abogada.

En países como Estados Unidos, Israel o Ecuador existen leyes de derechos de autor actualizadas al siglo XXI. En Uruguay, en 2013 se realizó una modificación a los límites al derecho de autor que permite la ejecución y representación de obras en recintos escolares, pero no incluye la proyección. Por lo que un video de YouTube reproducido en un aula virtual o en una clase no está previsto como excepción en la ley del país, explicó la docente.

Para Díaz, los límites de los derechos de autor quedaron "bastante obsoletos" y las excepciones en las que se permite el uso están muy desactualizadas. Considera que los cambios implementados en 2013 no son suficientes.