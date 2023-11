¿Por qué se cayó la llegada de Marcelo Broli a Peñarol? La explicación que dio Ruglio

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, explicó por qué no se dio la llegada del entrenador Marcelo Broli a los carboneros, cuando se había avanzado en la negociación pero finalmente se cayó, lo que hizo que luego se eligiera a Diego Aguirre como nuevo DT.

"Habíamos avanzado con Broli. Después se demoró la respuesta. Yo empecé a presionar un poco de que no tenia tanto tiempo para esperar una respuesta de una negociación que estaba no tan lejos y que había que acercar un poco a las partes”, explicó Ruglio a 100% Deporte de radio Sport 890.

Para Ruglio, quien había dicho que Broli era "el indicado" para asumir en Peñarol, la no llegada del DT campeón del mundo sub 20 fue más por la demora en sus respuesta que por el aspecto económico.

Diego Battiste

Marcelo Broli

El presidente aurinegro contó que tras reunirse con Broli el lunes por la mañana, esperaba que se solucionara rápido el acuerdo y que el lunes por la tarde estuviera dirigiendo la práctica del primer equipo.

"Se demoró un poco la respuesta de la noche del lunes para el martes, recién me iban a responder para el martes a la tarde después de un almuerzo que iban a tener Broli y su gente”, agregó.

“Le comenté que yo ya no tenía ese tiempo, que Peñarol el viernes se jugaba la punta de la Tabla Anual, que necesitaba arreglar el tema del técnico y arreglar lo deportivo que habíamos agarrado un bajón grande”, señaló Ruglio.

Luego, al no avanzar con Broli, se contactó con Diego Aguirre, quien este martes fue anunciado como nuevo DT aurinegro.

Ruglio contó que en estos dos años había hablado varias veces con Aguirre y que el martes a las 05:00 le escribió. Luego de hablar con los consejeros del club y contarles cómo era la situación, fue a la casa de Aguirre, quien en 10 minutos le dio el sí para ser el nuevo entrenador.

“Lo de Aguirre generaba una ilusión especial”, señaló, con respecto a la respuesta que tuvo de los consejeros. "Creo que los astros se alinearon", agregó, sobre la rápida forma en que se dio la vuelta de "La Fiera".

Volviendo al tema Broli, Ruglio reiteró que la demora en la respuesta fue lo que más incidió para que no se dé su llegada. “El lunes cuando no tuve respuesta durante 6 o 7 horas, a la noche le escribí a él y su gente, les dije que estaba sintiendo la presión, les dije que pasé todo el día esperando y no me dieron respuesta”, comentó.

“Me dijeron que el martes al mediodía se iban a juntar de vuelta y les dije: ‘Yo no tengo ese tiempo, la verdad que la propuesta que le hicimos es muy buena y si no díganme cuál es la diferencia puntual y vemos de acercarla’”. "Les dije: '¿Cómo mañana al mediodía si iba a practicar hoy de tarde?'", agregó.

Ruglio dijo tener "la tranquilidad" de que fue "muy claro" con Broli.

Consultado sobre por qué Broli estaba "desilusionado" por no concretarse su llegada, el presidente aurinegro dijo que él "también" lo estaba. "Yo le dije a Chelo: 'el viernes de noche me juego la vida por la Tabla Anual, Peñarol tiene que ganar como sea este campeonato'. Entonces, no había esos tiempos".

"Cuando sos presidente de Peñarol te acostumbras a manejarte de la presión y a salir de la presión", agregó.

Sobre la propuesta económica que le hizo el club a Broli, señaló: “Le dije lo que nosotros pagábamos y él en ningún momento me dijo que estaba mal”.

Ruglio agregó que tendrá una charla personal con Marcelo Broli y también con su representante Sebastián Taborda. "A veces las conversaciones incómodas son las que nadie quiere tener, pero hay que tenerlas".