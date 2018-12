Portrait de Diego Weisz

“Estudié Diseño Industrial en Universidad ORT y cursé gran parte de la carrera de Diseño Gráfico. Me sumergí, además, en el universo de la fotografía. Realicé cursos y workshops presenciales y online, experimenté en todas sus áreas: desde fotografía de estudio, retratos, producto, paisajes, hasta posproducción y edición High End para moda y medios gráficos. El trayecto de prueba y error me ayudó a enfocarme en lo que me apasiona. A través de mis contenidos en redes sociales me vinculé con marcas y agencias que buscan comunicar su visión de una manera diferente. Esta dinámica de trabajo me dio, en los últimos años, la oportunidad de viajar incansablemente, de ver y contar todo tipo de historias. A su vez, tengo un emprendimiento con varios amigos en José Ignacio, La Excusa; un lugar de encuentro para tomar un rico café, leer, charlar o disfrutar del sol sin apuro. Un día es bar, pero al día siguiente puede ser un cine al aire libre. No queremos ponerle límites”.