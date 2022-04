Postura de Ciudadanos sobre préstamo a IM abrió diferencias con colorados, socios y el Ministerio de Ambiente

Meses, semanas, días y horas de negociación quedaron por el camino este jueves cuando la oposición departamental le negó a la Intendencia de Montevideo el préstamo de US$ 70 millones para inversiones en limpieza y saneamiento y dejó a Carolina Cosse sin su proyecto insignia para el período.

Pero el debate abrió a su paso una brecha en la coalición multicolor y en el Partido Colorado, dado que el sector Ciudadanos se desmarcó de sus socios y acompañó –sin que ello fuera suficiente para aprobar el proyecto– la iniciativa de la administración frenteamplista.

En el voto de los dos ediles de Ciudadanos tuvo un rol preponderante la postura de Adrián Peña, referente del sector y ministro de Ambiente, que desde un principio había visto con buenos ojos la iniciativa y el miércoles envió una carta a los cuatro ediles colorados recomendando apoyar el proyecto. Pero esa recomendación –y tampoco el hecho de que el secretario general del Partido Colorado Julio María Sanguinetti no tuviera demasiadas objeciones hacia la propuesta– no fue suficiente para convencer a los otros dos ediles del partido, por lo que Cosse quedó a un voto de salir triunfante.

Más allá de los efectos concretos en la discusión departamental, la votación supuso un nuevo perfilamiento de Ciudadanos que aprovechó para marcar su impronta en el Partido Colorado y en la coalición de gobierno, pero que generó con ello cierto desconcierto en sus correligionarios y socios, que no comulgan con el rumbo de la agrupación fundada por Ernesto Talvi.

Si bien en la coalición aclaran que las diferencias no son de gran magnitud sino "naturales", no es menos cierto que esos matices derivaron en algunos casos en pase de facturas, y que por sobre todo exhiben dos visiones divergentes sobre la gestión en Montevideo, así como la forma de relacionamiento con el Frente Amplio y sus políticas.

Referentes de Ciudadanos como Adrián Peña y el diputado Ope Pasquet defendieron en las últimas horas que se actuara en base a lo que "se estimara más conveniente" sin hacer "lecturas electorales", aunque también deslizaron en sus argumentaciones distanciamientos respecto al posicionamiento de sus socios.

En el caso de Pasquet, sostuvo que Ciudadanos "(no toma) de rehén a los montevideanos por motivos políticos ni especulaciones electorales" ni adhiere a "la estrategia del palo en la rueda", una crítica que el oficialismo a nivel nacional endilgó al Frente Amplio durante la campaña del referéndum, y que, por tanto, no fue bien recibida en sus socios o compañeros de partido.

Uno de los que manifestó explícitamente ese malestar fue el diputado colorado Gustavo Zubía, cuyo sector Tercera Vía votó en contra del préstamo. "Si entre colorados, por una diferencia circunstancial entre darle o no darle dinero a Cosse, mala administradora del Partido Comunista, nos endilgamos 'palos en la rueda'... vamos mal... Recapacite Dr Ope Pasquet", escribió Zubía. "Estimado Dr. Zubía: yo me refiero a lo que Ciudadanos hace y a las razones por las que lo hace, nada más. Darse por aludido es caer en una excesiva autoatribución de protagonismo, que en este caso no se justifica y que resulta incongruente con su proverbial modestia... Saludos!", respondió el presidente de la Cámara de Representantes.

Por su parte, el senador blanco Sebastián Da Silva tampoco dejó pasar la referencia al palo en la rueda. "Volvimos a sacar el palo de la rueda. Endeudarse sin ton ni son siempre es un palo en la rueda para los que pagan", expuso a través de su cuenta de Twitter.

En el caso de Peña, que mientras se discutía el proyecto en la Junta Departamental viajaba a una conferencia de su ministerio en Miami, fuentes del sector dijeron que entendía que "lo correcto" era dar los votos por su impacto en la población de Montevideo, pero también como muestra de que a veces se debe "romper" con la lógica bipolar de dos bloques.

Sobre el primer punto, a diferencia del fideicomiso de Canelones –en el que Peña fue uno de los articuladores del rechazo inicial al proyecto de la intendencia de Yamandú Orsi–, en esta ocasión el ministro sostenía que tenía fundamento y que además la administración de Cosse había contemplado los reclamos de los colorados, como los US$ 18 millones adicionales para saneamiento. Sobre el segundo punto, la postura de Ciudadanos estuvo en línea con algo que Peña ha sido enfático en conversaciones recientes con sus compañeros de sector: la necesidad de no mimetizarse con las posturas del Partido Nacional, cultivar un perfil de centro izquierda y despegarse de los posicionamientos más "conservadores" del Partido Colorado.

Esa lectura de Peña, compartida por parte de la dirigencia de Ciudadanos, tiene sus detractores en otros sectores del partido que opinan en cambio que se debe contemplar que existen dos bloques políticos bien diferenciados, que el electorado reclama definiciones "más claras" y que castiga los alineamientos más "ambiguos". Algo similar opinan también en el Partido Nacional, en donde son escépticos respecto al potencial político de ese tipo de posicionamientos.

Durante la discusión del préstamo, de hecho, algunos de los ediles colorados señalaban que acompañar la iniciativa de Cosse traería aparejado un "voto castigo" por parte del electorado multicolor.

En Ciudadanos, además del perfilamiento político, señalan que los acercamientos a posturas de la izquierda en algunas votaciones responden a convencimientos de fondo y que por tanto deben mantenerse "más allá del cálculo electoral".

Subsecretario de Ambiente: "No se precisa más dinero"

En su argumentación a favor del préstamo del BID, Peña señaló que la iniciativa contribuiría "decisivamente a viabilizar el Plan Nacional de Gestión de Residuos" que impulsa su cartera.

El subsecretario de Ambiente, el nacionalista Gerardo Amarilla, se distanció de esa fundamentación del ministro por diversas razones.

En diálogo con El Observador, Amarilla dijo que no pretendía meterse en la discusión particular porque "no es competencia del ministerio entrar en una discusión de la Junta Departamental". De todos modos, dijo que en primer lugar el Plan Nacional de Recursos "no puede depender de ninguna manera del presupuesto o un préstamo" solicitado por la Intendencia. En segundo lugar, dijo que hoy ya existe infraestructura para reciclaje y clasificación y que igual "se está lejos" de cumplir las metas por problemas "de gestión" y de "cambio cultural".

"Para mejorar el tema residuos no se precisa más dinero. Se precisa mejorar la gestión antes que nuevas inversiones, y al mismo tiempo un cambio cultural", dijo Amarilla.