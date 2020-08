Premier League: toser en un partido será motivo de amonestación o expulsión

La Premier inglesa habilitará a los árbitros a amonestar o expulsar a los futbolistas por toser de manera deliberada en partidos de fútbol, según informó el diario The Guardian.

La medida se toma debido a la pandemia mundial de coronavirus. ¿Cómo se aplica? Según explicó el periódico inglés, la tarjeta se mostrará cuando el árbitro esté seguro de que un jugador deliberadamente “tosa en la cara del rival o de un miembro del equipo arbitral”.

El incidente se agrega en la regla 12 del reglamento donde se expresa que “utilizar un lenguaje y/o gestos ofensivos, insultantes o abusivos”, podrán ser motivo de consideración para que el árbitro pueda mostrar la tarjeta amarilla o roja.

Si el incidente no fuera severo, se podrá sancionar con tarjeta amarilla por conducta antideportiva. Asimismo, la nueva regla aclara que una tos ordinaria no debe ser castigada pero sí advertida, al tiempo que también se recomienda a los árbitros a exhortar a los futbolistas a no salivar dentro del campo.

Además, se destacan temas como evitar los gritos o levantar la voz antes, durante y después de los partidos.

The Guardian informó que la FA, atenta a la pandemia mundial del coronavirus, resolvió que la medida se adopta desde la final de la FA Cup que se disputó el sábado y Arsenal, de Lucas Torreira, venció a Chelsea.

Las nuevas reglas se deben aplicar de forma inmediata y será en todos los niveles de juego, de acuerdo al documento que circularon a sus árbitros con la guía del regreso a las competencias publicado el 30 de julio de 2020.