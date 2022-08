Presidente de INIA lamentó decisión de Diputados que le quita recursos: "Espero que no sea una decisión final"

El presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), José Bonica, se refirió a la decisión del martes por parte de los diputados de la coalición de destinar fondos que iban al instituto a la Universidad de la República (Udelar). "Esto debe ser un juego político para solucionar algo", dijo este miércoles en Informativo Carve.

"Había que votar algo. Y se votó para dejarlo vivo hasta considerarlo en el Senado donde se toman decisiones más fuertes en este sentido. Espero que no sea una decisión final que tengan asumido los representantes de nuestro país, los parlamentarios", agregó.

Consultado sobre si intentará que se reconsidere esta decisión, Bonica respondió: “Yo supongo que sí". Además, afirmó que no fue contactado por ningún representante. "No hemos sido consultados en algo que afecta realmente al país", señaló.

"Yo me enteré de anoche por un mensaje del ministro y hoy de mañana hablé con un senador de la República en el mismo sentido, pero me he enterado sobre todo por la prensa", contó.

La decisión de los diputados correspondió para compensar a la Udelar la pérdida de recaudación después de que se derogue el impuesto adicional al Fondo de Solidaridad. Por lo menos, durante el primer año. Será a través de un artículo que será incorporado a la Rendición de Cuentas y que plantea una nueva vía de financiamiento prevista originalmente.

Será el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) el que deba resignar dinero con ese objetivo. Se trata de la reasignación parcial de un tributo adicional al Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba) que ese organismo percibe sobre una extensa nómina de bienes: leche, productos forestales, ganado porcino, entre otros.

Según el acuerdo al que llegó la coalición, al que accedió El Observador, el 20% de ese impuesto deberá ser destinado a obras de infraestructura edilicia y no edilicia de la Universidad. Esa casa de estudios, a su vez, deberá destinar el 35% de ese monto a proyectos institucionales en el interior de país. Otro 25% será para mejoras en bibliotecas, formación docente y publicaciones, y el 40% restante será para infraestructura dedicada a la enseñanza.

El presidente del INIA se refirió a una deuda que tiene el Estado con el instituto de “entre US$ 35 y 38 millones”. “No es el momento para cobrar esa deuda, pero esa deuda sí existe y afecta el funcionamiento de la institución”, aseguró. "INIA ha ajustado sobre todo en reinversión, en mantenimiento de equipamiento", continuó.

Por otro lado Bonica recordó "que INIA es cofinanciada entre públicos y privados".

Además, señaló que "cuando se votó la ley de presupuesto en plena pandemia, se cambia por un tiempo la ley de financiación del INIA y el estado que estaba obligado a aportar por lo menos la misma cantidad de los productores, ahora se compromete a aportar hasta la misma cantidad de los productores”.