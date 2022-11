Qatar 2022: el capitán Diego Godín habló del sufrimiento de la lesión y del video que le "erizó la piel"

El capitán de Uruguay, Diego Godín, habló este viernes en conferencia de prensa previo a la partida celeste hacia el Mundial de Qatar 2022.

"Es un orgullo, un honor representar a Uruguay en otro Mundial, vestir la camiseta de la selección, como la primera vez, con la responsabilidad y el compromiso que tengo con esta camiseta, con el amor que siento por la selección y con las ganas, la ilusión y la fuerza que tengo de ir a jugar un Mundial, y con el empjue de todo un país que hay atrás", expresó el zaguero de Vélez Sarsfield.

Consultado acerca de si se sintió fuera del Mundial en algún momento, indicó: "Y.,.. cuando no estás jugando, obviamente que no estás bien. Todo parece más lejos, pero siempre confié en mí. Siempre hice mi carrera superando momentos y acortando plazos y trabajando muchísimo y gracias a Dios que se pudo dar".

También habló del video de presentación de los 26 que viajan al Mundial de Qatar 2022.

Leonardo Carreño

Diego Godín en la partida de Uruguay hacia el Mundial de Qatar 2022

"El video me pareció especatcular, hermoso. Cuando lo vi felicité enseguida le escribí a la gente de la AUF.porque emociona ver representado a la ciudad de cada uno de nosotros, ver cada pueblito en el que uno nació, mirar hacia atrás. Es un lindo mimo para todos y de tanta gente que nos sigue acompañando. Está buenísimo. Súper emotivo, súper emocionante. Lo vi de piel erizada todo el video. Relmente me encantó".

Según explicó, "el sueño es ganar, es lo que marca la historia, es lo que nos obliga esta camiseta por historia y por lo que somos como selección. Hay que ilusionarse, hay que soñar en grande, pero con los pies en la tierra y siendo objetivos que lo más importante es el primer partido y el más decisivo, siempre en un torneo corto".

Y volvió a hablar de su lesión: "Nunca es fácil convivir con una lesión, pero yo venía conviviendo desde hacía mucho tiempo. Ustedes no sabían, pero yo jugué Eliminatorias apretando los dientes bastante y cumpliendo, y clasificando a Uruguay al Mundial. Después no pude más. Cuando no pude más, tuve que parar, reiniciar, recuperar y volver, y eso hice, y estoy muy bien, con mucha fuerza, preparado de cuerpo y alma para jugar el Mundial".