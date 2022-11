Qatar 2022: para Luis Suárez, este Mundial "es especial por ser el último"

El delantero de la selección nacional, Luis Suárez, habló en conferencia de prensa este viernes en el aeropuerto de Carrasco previo a su partida hacia lo que será su cuarto Mundial en Qatar 2022.

"El grupo está muy bien", dijo por la calidad de jugadores y el rendimiento que están mostrando.

"Mejor que hablen de los demás (...). Nosotros vamos con tranquilidad y alegría de ir", indicó sobre los rivales y los candidatos.

"En el mundial de Sudáfrica nos pasó lo mismo: fuimos los últimos en clasificar y estuvimos hasta el final. Nosotros como somos los uruguayos siempre, con la tranquilidad, con la humildad de ir y competir al máximo para llegar lo más lejos posible", agregó.

Leonardo Carreño

Luis Suárez firmó autógrafos en el aeropuerto de Carrasco, previo a viajar con la selección a la Copa del Mundo de Qatar 2022

Sobre el plantel celeste, señaló: "Para muchos es un primer Mundial, para otros es una revancha que jugaron el Mundial anterior y no quedaron con buenas sensaciones y hoy tienen otra posibilidad. Así que hay que tratar de aprovechar esta linda oportunidad de jugar otra vez un Mundial. Tenemos que sentirnos orgullosos y después cada uno, que no intente demostrar nada en esta clase de partidos porque si estás en la selección representando a Uruguay es por la condición que tienen y lo que vienen haciendo y no tienen que inventar nada".

"Los jugadores que están en un grandísimo nivel están demostrando que están con ganas de competir bien en un Mundial. Ahora vamos a juntarnos con los compañeros para ver cómo están", añadió el máximo goleador con la celeste con 68 tantos.

Suárez también habló del entrenador Diego Alonso. "Lo que genera Alonso es una ilusión muy grande por la confianza que le da a los jugadores, lo que transmite".

Ante la pregunta de si vivía diferente este Mundial por ser el último que jugará, dijo: "Sí, obviamente. Voy más con la ilusión de disfrutar, que a veces en los otros Mundiales no se disfruta tanto. Para mí es especial por ser el último".