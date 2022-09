¿Qué dijo Luis Suárez sobre la lesión que está viviendo Diego Godín?

Por Juan José Díaz y Luis Eduardo Inzaurralde

En la charla que Referí mantuvo con Luis Suárez estuvo el tema del tratamiento especial que Diego Godín está realizando en Europa para intentar recuperarse de una tendinopatía rotuliana y poder llegar al Mundial de noviembre en la mejor forma física.

¿Tiene alguna cuenta pendiente para cumplir en Qatar 2022?

Ninguna en particular. Me toca defender a mi país de la mejor manera posible y lo haré de la forma que intenté en todos los Mundiales. El hecho de jugar otro Mundial me llena de orgullo por la carrera que hice con la selección de mi país. La única cuenta pendiente es ganar y tratar de llegar lo más lejos posible y, ¿por qué no soñar en grande?

Foto: Leonardo Carreño.

Luis Suárez mano a mano con Referí

¿Cómo se prepara para el Mundial?

Me preparo de la forma del jugador con experiencia, de una forma en la que el jugador quiere estar bien física y futbolísticamente. Disfrutarlo, disfrutarlo, disfrutarlo. Es eso, porque es mi último Mundial y lo voy a disfrutar muchísimo en el lugar que me toque. Si me toca jugar, brindaré el máximo hasta que me dé. Si me toca estar en el banco, ayudaré desde allí. También me gustaría que mis hijos disfruten de ese momento, y que los uruguayos disfruten este Mundial, porque, ¿cuánto hacía que Uruguay no iba a cuatro mundiales consecutivos? Tenemos que sentirnos orgullosos de esta generación de jugadores.

Foto: Leonardo Carreño.

¿Habló con Godín sobre todo lo que está viviendo?

Sí.

¿Cómo procesa este momento de él?

Lo entiendo, porque sufrí mucho con mis lesiones. Lo pasé mal. Los jugadores de fútbol somos cabeza dura. Somos tercos en ese sentido. Y Diego fue otro de los casos como el mío en el que jugué con dolor, aguanté muchísimo, y por eso tomamos la decisión de hacer la cirugía apenas terminó la temporada (en España). Porque aguantás, aguantás, pero llega un momento en que tu cuerpo te dice ‘aguanto, pero no puedo más’. Y vos de cabeza dura seguís aguantando, y te acostumbrás a jugar con dolor, pero no rendís de la forma que podés hacerlo. En el caso de Diego llegó el punto en el que se planteó: o paro o me pierdo el Mundial. Fue una decisión correcta, adecuada. Él se tiene que preparar e intentar jugar lo máximo posible cuando esté bien para poder llegar al Mundial y tener ese deseo de estar con nosotros.

Foto: Leonardo Carreño.

Luis Suárez

¿Pasa por la cabeza del jugador en los meses previos a un Mundial la posibilidad de lesionarse?

No. Ahora no me pasa y, cuando fui más joven, en los mundiales anteriores tampoco me pasó el tema de temer por una lesión previa, y me ocurrió de llegar lesionado.