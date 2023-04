¿Qué es de la vida de Emiliano Albín? Marcó a Neymar, fue olímpico y este año tiene nuevo equipo

Emiliano Albín, el polifuncional lateral derecho recordado por su paso por Peñarol y Boca Juniors de Argentina, entre otros equipos, como también por la selección olímpica uruguaya que disputó los Juegos de Londres 2012, tiene nuevo equipo.

Con tan solo 34 años y muchos años de carrera por delante, el oriundo de Sauce, Canelones, tiene un nuevo desafío deportivo.

El lateral se trasladará unos kilómetros para jugar en Juanicó de Canelones, equipo que está cumpliendo 100 años de vida y que se reforzó con todo para ir por el título de la Copa de Clubes de OFI, certamen que comenzará este fin de semana.

Leonardo Carreño

Emiliano Albín ante Facu Torres en Villa Española

El equipo canario presentó su lista de buena fe y en la nómina de 40 jugadores está Albín, quien fue presentado en marzo y realizó la pretemporada en el equipo rojo y negro.

Será un nuevo reto para Albín luego de su paso por el profesionalismo. De todas formas, conoce el fútbol del interior porque comenzó en Artigas de Sauce y después pasó a Liverpool de Canelones.

Luego se fue a estudiar Agronomía a Montevideo, logró una prueba en Peñarol y quedó en la Cuarta división aurinegra, haciendo luego el trayecto hasta Primera.

Emiliano Albín en Peñarol

Julio Ribas fue quien lo hizo debutar en la temporada 2009/2010 y al tiempo jugó la recordada Copa Libertadores de 2011 con Diego Aguirre, ingresando en la segunda final en Brasil para marcar a Neymar, entre otros.

En 2012, se fue cedido a Boca Juniors, donde jugó con Juan Román Riquelme y fue dirigido por Carlos Bianchi.

“Fue una gran experiencia, estar en uno de los clubes que genera más en el mundo. Pasé desde Peñarol, entonces el cambio para mí no fue tan brusco, pero fue increíble haberlo vivido”, dijo en 2020 a Referí sobre su paso por Boca.

De aquel plantel, que integró en la temporada 2012/2013, recordó especialmente a Juan Román Riquelme: “Me llevé bien como con todos los jugadores que estaban en ese plantel. Es uno de los jugadores más importantes de la historia de Boca y de los mejores con lo que me ha tocado jugar”.

Diego Battiste

Emiliano Albín en el Obdulio Varela

Además, definió “como una marca importante” en su carrera el hecho de haber sido dirigido por Carlos Bianchi. “Es uno de los técnicos que ha ganado todo y está marcado a fuego en la historia de Boca. Es un entrenador del que me dio para sacar cosas. Hoy que soy más grande me voy dando cuenta de cosas que podés tomar a futuro y en Bianchi había un montón. ¿Cómo cuáles? Me quedo con su forma de manejarse, de encarar determinadas situaciones. Los partidos complicados los resolvía de muy buena manera”.

Tras el año de cesión, regresó a Peñarol y luego su carrera siguió en Arouca de Portugal, Juventud de Las Piedras, San Martín de Tucumán, Deportivo Sarandí de Paraguay y su último equipo fue Villa Española.

Emiliano Albín en los Juegos de Londres 2012

Además, con la selección uruguaya sub 23 disputó los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en el que fue el único regreso de la celeste a ese torneo tras las medallas doradas de 1924 y 1928.

“El resultado no era el que esperábamos (Uruguay fue eliminado en la primera ronda). Creo que el plantel que teníamos era para estar mucho más arriba, pero no se dio. De todos modos puedo decir que pude compartir con dos jugadores que en ese momento ya eran muy reconocidos a nivel mundial y que van a quedar marcados a fuego en la historia del fútbol uruguayo como Cavani y Suárez”, dijo en nota a Referí.

En Juventud de Las Piedras

De aquellos Juegos de Londres le quedaron dos recuerdos especiales de su convivencia con las estrellas deportivas del mundo: “Me saqué fotos con Kobe Bryant, con Usain Bolt, compartimos con la selección argentina que estaba ahí (…) Es increíble pero tengo una foto con Bryant. Su muerte fue impactante para todo el ambiente del deporte. La foto me va a quedar como un gran recuerdo”.

Ahora, en este 2023, jugará en Juanicó de Canelones, equipo que buscará la Copa de Clubes de OFI.