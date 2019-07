Quiénes asesoran a Manini Ríos y qué ideas van a ser incluidas en el programa

Hasta diciembre de 2018, el analista en sistemas Aldo Velázquez integró el equipo del candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. Asesoraba sobre ciencia y tecnología al sector Todos cuando su programa de gobierno estaba siendo definido, pero tenía "diferencias filosóficas o de cosmovisión" con el lema. La convocatoria del entonces escribano de Presidencia Guillermo Domenech a fundar un nuevo partido –el Movimiento Social Artiguista (MSA), ahora Cabildo Abierto (CA)– le convenció "de inmediato".

Ahora, Velázquez es uno de los coordinadores del programa de gobierno que presentará en pocos días Guido Manini Rios, el candidato del partido. Entrevistado por El Observador, Velázquez reveló los nombres de dos de los casi 70 técnicos que trabajan en el texto: el exdirector de AFE Michael Castleton y Álvaro Fernández, un ingeniero agrónomo vinculado a la Iglesia Católica que se encargará de la "política de familia". También dijo que "está seguro" de que Domenech integrará la lista al Senado e indicó que el candidato a vicepresidente no es ninguna de las opciones sobre las que se ha especulado.

El analista expresó que "la falta de orden que se ve en todo" es lo que reunió a los fundadores del partido, dijo que "la directiva" del partido es quien toma la decisión final –no Manini Ríos– y respondió cuál es el vínculo con algunos militares. A su vez, desarrolló conceptos y propuestas que serán incluidos en el programa. Este es un resumen de la entrevista.

¿Quiénes son los técnicos que están trabajando en el programa?

Son cerca de 70. Te puedo decir que Michael Castleton trabaja en todo lo que tiene que ver con el Estado. La concepción del Estado no es ni reducirlo ni agrandarlo, es hacerlo más óptimo y dejar de hacer las cosas que no tiene que hacer el Estado y empezar a hacer las cosas que sí tiene que hacer.

¿Cuáles son esas cosas?

Va a estar todo en el programa, pero por ejemplo puede ser que hay empresas que se quedan conexas a los distintos organismos y hacen actividades que no son propias de su carta orgánica, lo que termina siendo deficitario. También está el tema del Estado ausente. Creemos que el Mides está ausente en los lugares donde realmente se dan los problemas y hace cosas que no tendría que hacer. Tendría que estar en la periferia, tendría que tener mucho más contacto con las distintas realidades y no lo tiene.

Es una idea similar a la de Pablo Bartol. ¿Cómo la piensa poner en práctica Cabildo Abierto?

Puede ser, no conozco las ideas del Partido Nacional. Lo más problemático es la ausencia del Estado en algunos barrios donde no hay asistentes sociales, a los que las ambulancias no entran, donde los liceos se tienen que poner afuera porque si no los profesores no van. Son temas vinculados al orden. No es orden militar, pero creemos que se ha perdido demasiado.

Además de Castleton, ¿qué otro técnico hay?

Álvaro Fernández, que está en los temas de política de familia. Es un ingeniero agrónomo que ha trabajado con muchos temas de familia, no sé cómo describirlo. Ha estado vinculado al Club Católico, un club de la iglesia al que te podés asociar y tenés descuentos y cosas.

¿Qué es la “política de familia”?

Es un tema que es transversal, influyen muchas cosas. Hay muchas formas de concebir el futuro, el tema de la familia lo vemos fundamental: creemos que el crecimiento poblacional que necesita el país se puede impulsar a través de la familia. Hay distintas legislaciones que se podrían cambiar para favorecer que las familias tengan más hijos. Se está analizando dar exoneraciones tributarias, por ejemplo.

¿Cómo pretende Cabildo Abierto entrar a los barrios donde considera que ahora el Estado no puede?

Haciendo cumplir las leyes que tenemos, sin cambiar nada, la seguridad mejoraría muchísimo. También creando alternativas de empleo para sacar a la gente del narcotráfico.

El dinero que gana alguien vinculado al narcotráfico seguro es superior al que recibiría por ese trabajo. ¿Cómo lo van a convencer?

Complicándosela del otro lado. Si se cierran bocas a cada rato, si sabe que si es detenido cae preso, el crimen se hace mucho más difícil. Ahí está la propuesta de hacer una cárcel de máxima seguridad.

¿Quiénes son los asesores en seguridad?

Hay varios, pero el partido no quiere dar nombres todavía.

Uno podría pensar que Manini, como excomandante en jefe del Ejército, es el que tiene la última palabra en estos temas.

Manini está en todo, pero en seguridad hay muchísima gente. El coordinador es el que más sabe del tema, es alguien vinculado a lo policial.

¿Como jerarca? ¿En qué período de gobierno estuvo?

No sé qué cargos ocupó, pero ocupó cargos en la policía. Estuvo hasta hace pocos años, en gobiernos del Frente Amplio.

Sobre la cárcel de máxima seguridad gestionada por militares, ¿cómo van a asegurar que ellos no sean corrompidos?

En estos temas la palabra la tiene Manini, él ha expresado que las guardias van a ser rotativas y no van a mantener a los soldados más de tres meses. Imagino que habrán temas de logística interna, de compartimentar la cárcel para que no puedan usar celulares y enviar órdenes.

¿Cómo conciben la economía?

Nuestra economía no es ni socialista ni liberal, va a ser pragmática en base a las ideas artiguistas y lo que sea más conveniente para el país. No queremos hacer ni una economía pegada al neoliberalismo, que vaya todo hacia lo privado y las multinacionales, ni queremos una economía que sea totalmente estatista, el Estado se meta en todos lados y cumpla un rol de tutor de todo. Queremos generar competencia, pero con orden. Queremos que todos podamos desarrollarnos sin irnos a los extremos.

¿Qué tema sanitario se impone?

Optimizar y hacer bien las cosas, controlar, hacer auditorías de cómo y qué dinero se gasta, si está llegando a la gente o no. Sobre todo en este sistema actual de salud, donde el Estado tiene un peso mucho más fuerte. Un tema que no tocamos, pero Guido lo ha dicho muchas veces, es el combate frontal a la corrupción.

¿Por qué salta la corrupción al hablar salud?

Porque hay muchas áreas donde hay corrupción, y la salud es uno de los lugares donde todos sabemos que ha habido muchos casos y en donde la corrupción hace más daño. Es donde más termina afectando a las personas.

No va a ser un cambio focalizado en las prestaciones sino en la estructura del sistema.

Puede haber cambios, siempre enfocados a atender a los más débiles. Nuestra filosofía viene del artiguismo y el artiguismo se puede resumir como el contacto con la gente y favorecer a los más desfavorecidos de la sociedad.

Manini Ríos negó a El Observador que Gonzalo Ferreira Sienra vaya a ser su compañero de fórmula. ¿Está totalmente descartado?

Sí, no se manejó nunca ese nombre.

¿El candidato va a ser alguien con el mismo perfil de Manini?

Digamos que no es una persona histriónica. No quiero decir más, pero no es un nombre que se haya manejado públicamente.

¿Es alguien que ya incursionó en la política?

No nos cerramos a ninguna posibilidad. Lo que sí queremos es que sea alguien intachable. Si participó en política tiene que haber tenido un buen pasaje, no nos importa que nos arrime votos si es una persona que no comulga con nuestros principios y no tiene una buena imagen y trayectoria. Si es alguien que no viene de la política, lo mismo.

¿Cómo estudian si la trayectoria de alguien es intachable?

La comisión electoral analiza a todas las personas que ingresan al partido. Analizamos la trayectoria y elevamos un informe a la directiva para que ellos definan. Por ejemplo, cuando hubo que aprobar el ingreso de agrupaciones, usamos los datos y herramientas que teníamos. En cada departamento tenemos gente de confianza y les preguntamos por la imagen de esa persona, su trayectoria, y con eso armamos un informe.

¿Cuántas personas pasaron esa prueba para la vicepresidencia?

No te voy a decir. (Ríe). Ojo, no es que agarremos gente y empecemos a hacer informes de todos. Con las agrupaciones nos pasó que se acercó mucha gente de golpe y no hay tiempo para conocer bien a todos. Justamente nosotros, que queremos tener cierto orden, nos vimos desbordados. Ahí empezamos a hacer un informe rápido de las principales personas que integran esa agrupación.

¿Domenech tiene pensado integrar la lista al Senado?

Sin haberlo hablado formalmente, estoy seguro de que sí. Domenech es una persona que si uno se pregunta en qué lugar de la política tiene que estar, yo lo veo en el Parlamento. Es conciliador, mantiene la calma en todo momento, puede desarrollar un tema, no se sale de sus cabales, está súper preparado y a nivel legal sabe muchísimo.

Qué hacer con el sistema de seguridad social es uno de los temas centrales de todos los programas. ¿Ustedes se posicionan como la mayoría de los políticos, que hablan de un acuerdo multipartidario?

Como en todo, creemos que los acuerdos multipartidarios tienen que existir y cuanto más apoyo logremos, mejor va a ser para el país. Estamos dispuestos a apoyar propuestas de cualquier partido, siempre y cuando sirvan al país.

Manini dijo que él no pidió ser "invitado a la mesa de la oposición".

Nosotros no queremos encasillarnos, no vamos a votar todo lo que un partido diga porque hagamos un acuerdo ni vamos a votar en contra porque estemos en la vereda de enfrente. Nuestra política va a depender del caso. Si hay alianzas o coaliciones, va a ser en torno de las propuestas programáticas que tenemos. Vamos a pensar en lo que es mejor para el país; si lo mejor es apoyar, apoyaremos, y si no, nos opondremos.

Los orígenes del MSA

¿Qué características tienen en común los fundadores?

Cómo vemos el país, queremos tener un país en orden. La falta de orden la vemos en todo: en la seguridad, en el respeto de los más jóvenes a los más viejos y viceversa. Vemos que se han perdido muchas cosas, lo que no quiere decir que queramos volver a lo que teníamos antes, pero sí que se necesita más orden en distintos aspectos.

Las autoridades provisorias del partido vienen de distintos sectores políticos y profesionales. Domenech se desempeñaba como escribano en Presidencia desde el gobierno de Luis Alberto Lacalle. Araceli Desiderio, la vicepresidenta, militaba en la lista 250 del PN. Marcos Methol estuvo vinculado a la lista 711 del FA. Sandra Chá, una de las delegadas electorales, trabaja como abogada en el Ministerio de Transporte. ¿Cómo se configuró ese grupo?

Al principio seríamos 10 personas, pero habíamos hablado con muchos. Se fue trayendo gente por recomendación, porque alguno lo conocía. Cuando fuimos saliendo a la luz hubo gente que se fue acercando por cuenta propia.

¿Cuándo se dio la vinculación con Eduardo Radaelli, Enrique Mangini y Gaspar Barrabino?

No tengo claro exactamente cuándo. De Barrabino creo que fue cuando estábamos armando las listas y llegó un mail suyo a la comisión electoral pidiendo entrar al partido. Mangini creo que está en la misma lista, pero no lo conozco. A Barrabino tampoco, salvo algún mail o mensaje de WhatsApp por la comisión electoral.

¿Y con Radaelli? Brecha informó que estuvieron involucrados en la gestación del partido, ¿esto lo niegan?

Yo no lo sé, pero tampoco sé todo, quién habló con quién, etcétera. Hablé con varias personas, algunos se sumaron, otros no, otros se quedaron expectantes y luego entraron. Quizás lo mejor es que le preguntes a ellos mismos.

¿No ha tenido trato directo con ellos? Integrantes de una agrupación de Florida que se desvinculó de Cabildo Abierto, consultados por El Observador, lo ubicaron a usted junto a Radaelli en una de las giras.

Con Radaelli sí, con Mangini no, y con Barrabino solo algunos mensajes por temas electorales. Por otro lado, no he coincidido en ninguna gira con Radaelli. Solo fui a Artigas y Salto en el lanzamiento y a Paso de los Toros (Tacuarembó) una semana después, y creo que a Radaelli solo me lo crucé en Artigas.

¿Quién tiene la voz final en las decisiones de Cabildo Abierto?

Manini tiene un peso fundamental y su opinión es determinante, pero la decisión final la toma la directiva. Obvio que su opinión es determinante, pero hemos tomado decisiones que han ido en contra o difieren de su opinión. No hemos tenido discrepancias grandes, no hubo temas tirantes, tuvimos diferencias en cosas muy básicas como el color de la bandera del partido. Es la identificación del partido y hay gente a la que le importan mucho los colores artiguistas. Te hablo de cosas chicas.

Si hubo discrepancias en cosas tan chicas como el color de una bandera, ¿cómo van a hacer para manejar un partido?

Por eso te digo que no hubo diferencias importantes. No fueron roces, optamos por usar la nueva bandera (roja, azul y blanca) para la campaña, porque queríamos identificarnos con los colores artiguistas. Pero para el Movimiento Social Artiguista, que es nuestro sublema, mantuvimos la primera bandera, amarilla. Ha habido otros temas, alguno más importante, pero los hemos debatido como cualquier partido. Es un grupo que tiene mucha cohesión, tenemos una alineación que me hace sentir muy cómodo.