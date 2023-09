Rafa Nadal cayó al puesto 239° del ranking ATP tras el US Open

El tenista español Rafa Nadal cayó a la posición 239° del ranking ATP tras la actualización de ese listado que se hace todos los lunes, por lo que se ubica en el puesto más bajo desde que tiene 16 años. Previamente, antes del US Open, se encontraba 139°, por lo que perdió 100 lugares.

Después de no competir en el Abierto de los Estados Unidos, que tuvo a Novak Djokovic como campeón y que lo convirtió en el máximo ganador de Grand Slams de la historia, el balear no para de caer puestos en el ranking ATP, algo lógico debido a que se encuentra en la etapa de recuperación de su lesión y a que no disputa un partido oficial desde el 18 de enero pasado, aunque no deja de sorprender verlo en esa número de la tabla.

Por su ausencia en el US Open, Rafa pierde los 180 puntos que sumó allí en 2022, cuando cayó en octavos de final contra Frances Tiafoe (11°). El total de puntos del español hoy es de 255 y cae en el ranking 100 puestos más, pasando del 139 al 239, el puesto más bajo desde el 7 de octubre de 2002, cuando tenía 16 años y era el 261 de la tabla mundial.

Los 255 puntos que detenta Nadal derivan del Masters 1000 de París-Bercy y las Finales ATP de 2022 y el Open de Australia de este año, donde quedó eliminado ante el estadounidense Mackenzie McDonald (39°) en segundo ronda. En caso de no reaparecer en el primer Grand Slam del 2024 -su último año profesional- , su contador quedaría a cero y desaparecería del ranking ATP, aunque espera estar presente en Melbourne y evitarlo.

“La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como nos hubiera gustado. Hemos estado trabajando en todo momento, sin parar, con la vista puesta en los siguientes objetivos, aunque algunos se iban perdiendo por el camino. El más importante, que era Roland Garros, a día de hoy se hace imposible. Con lo cual, en este momento no voy a poder estar en Roland Garros después de muchos años sin faltar a la cita con todo lo que es ese torneo para mí. No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses”, explicó Rafa el 28 de mayo de este año, cuando decidió pausar su carrera deportiva y no jugar más en el 2023.