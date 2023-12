Rafa Nadal: "Quiero volver a ser competitivo"

Rafa Nadal publicó este miércoles un nuevo video en sus redes sociales explicándo más a fondo cada detalle en base a su regreso a las pistas, que será en el ATP 250 de Brisbane que iniciará el próximo 31 de diciembre, y contó cuales son sus aspiraciones y aseguró que quiere “ser competitivo, nada más".

Hola a todos. Aquí tenéis más información tras el anuncio del viernes:

👉🏻 Ha sido un año largo…

👉🏻 Claro que ha habido muchas dudas, claro que habido momentos que parecía imposible…

👉🏻 Estoy listo para volver, no sé a qué nivel, no sé qué se puede esperar, no tengo ni idea,… pic.twitter.com/XAz8EoltDf — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 6, 2023

"Ha sido un año largo, donde se ha pasado por muchas fases desde intentar competir en la temporada de tierra, semana tras semana, decepción tras decepción, hasta que llegó el momento de parar y decir basta y buscar realmente una solución que fue la operación", comenzó narrando Rafa cuando se vió obligado a ser intervenido quirúrgicamente.

"A partir de ahí ha sido todo un nuevo horizonte, un camino difícil, pero manteniendo siempre la ilusión de volver. Claro que ha habido muchas dudas, ha habido momentos que parecía imposible que llegara este momento, pero se han mantenido el espíritu de trabajo, la ilusión y creo que estoy listo para volver", aseguró el ganador de 22 Grand Slam. "No sé a qué nivel, no sé qué se puede esperar, no tengo ni idea, pero tampoco me importa ahora mismo. Solo estoy feliz de volver y con la máxima ilusión de hacer el esfuerzo que sea necesario para divertirme y creo que ser competitivo", complementó.

"Estoy listo para volver, no sé a qué nivel, no sé qué se puede esperar, no tengo ni idea, pero tampoco me importa ahora mismo".



🗣️ Rafael Nadal pic.twitter.com/jiNXxqikAz — ESPN Tenis (@ESPNtenis) December 6, 2023

"Llevo semanas buenas, entrenando a un nivel que me permite tener la posibilidad de volver a competir. He pasado por muchas fases, pero a día de hoy creo que es el momento de volver en un torneo que ya he jugado en el pasado, que me es familiar, un torneo 250. Sé que es un torneo difícil, pero espero estar preparado para competir. No aspiro a nada más, ser competitivo", sentenció el español.

El ATP 250 de Brisbane tendrá lugar a partir del 31 de diciembre y será la primera prueba para Rafa tras un año de inactividad y previo al inicio del Australia Open, el primer GS de la temporada. Pese a estar en el puesto 663° del ranking, no tendrá problemas en acceder a ningún torneo ya que recurrirá al llamado ranking protegido, es decir, a la clasificación anterior a su baja, en la que se situaba como número 9 del mundo.

Ante este escenario, no será cabeza de serie en Brisbane y dependerá de la suerte para no enfrentarse a los mejores tenistas actuales en la primera ronda. Los más peligrosos que estarán presentes en este torneo son Holger Rune (8°), que es primer cabeza de serie, Grigor Dimitrov (14°), Ben Shelton (17°), una de las revelaciones en la segunda parte de la temporada, y Ugo Humbert (20°).