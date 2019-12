Rebelde Way se estrenó en Netflix y despertó debate sobre discriminación

La alegría fue millennial en el Río de la Plata cuando el 9 de diciembre Netflix agregó a su catálogo la novela juvenil argentina Rebelde Way, una de las creaciones más célebres y de mayor proyección internacional de la productora Cris Morena, responsable de algunas de las series televisivas que moldearon la infancia y adolescencia de los actuales adultos de la región, como Chiquititas, Verano del 98 y Cebollitas (donde su rol fue el de escribir las canciones y la dirección).

Pero el reencuentro nostálgico con la serie protagonizada por Luisana Lopilato, Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Felipe Colombo también llevó a que algunos antiguos seguidores descubrieran que a la luz de los cambios y las luchas sociales que se han instalado en los últimos años, algunos de los mensajes o situaciones planteadas por la novela son más incómodas de lo que parecían en su época de estreno.

En 4 capítulos de Rebelde Way ya vi:

-Xenofobia.

-Homofobia.

-Gordofobia.

-Antisemitismo.

-Odio por los pobres.

-Indicios de prostitución juvenil.



Cris Morena debería estar PRESA. — Matías 💚 (@LisiadoMarginal) December 17, 2019

El que encendió la mecha de la viralización fue un tuit: "En 4 capítulos de Rebelde Way ya vi: xenofobia, homofobia, gordofobia, antisemitismo, odio por los pobres, indicios de prostitución juvenil. Cris Morena debería estar presa", del usuario argentino @LisiadoMarginal. Lo que se inició ahí fue una seguidilla de mensajes tanto a favor como en contra de las producciones de Morena.

Algunos agregaron sus propios ejemplos, a través de escenas puntuales o recordando otros temas que vistos desde 2019 toman otra dimensión. Algunos también apelaron a algún toque de humor, como una cita a Cebollitas en las que se dice que se difunde el "bielsismo", en referencia al estilo del entrenador Marcelo Bielsa.

a Cris morena la quiero PRESA https://t.co/jbyE97Ba67 — cata psico (@bsidecato) November 23, 2019

cris morena en rebelde way normaliza la gordofobia, en casi angeles las relaciones toxicas y en aliados y rincon de luz romantiza la pobreza encima eran programas para niños/ adolescentes la quiero PRESA — c (@cerocaIs) December 14, 2019

- acoso sexual

- sexualización de menores

- gordofobia

- cosificación de las cuerpas

- antisemitismo

- bielsismo



cris morena debería estar PRESA pic.twitter.com/3dLZey6yx6 — charly (@enjoyeverybeer) December 18, 2019

La defensa de la productora se basó en que esas producciones representan los valores de dos décadas atrás, y que la sociedad ha cambiado - o está intentando cambiar - por lo que es entendible que hoy resulten violentos.

Critican a Cris Morena por una novela de hace 17 años. Se repitió hace 3 años en Volver y no vi ese tipo de ataque. Saben por qué? Porque hace tres años todavía todes estábamos en modo descontruccion. Celebro que estemos más abiertos, pero me parece pésimo que sean tan idiotas. — La Música De Cris (@lamusicadecriss) December 18, 2019

Las novelas de Cris Morena refleja lo que eran ustedes y lo que pensaban hace unos años. No se por qué se hacen los moralistas si saben perfectamente que hace 15 años estaban llenas/os de misoginia, machismo, racismo y juzgaban a las mujeres por su vida sexual. Parecen religiosos — steph 🌌 (@joonxlove) December 18, 2019

Incluso días atrás una integrante del elenco de Rebelde Way, Ángeles Balbiani, contó a comienzos de diciembre como sufrió episodios de bullying de parte de sus compañeros de elenco por su peso y su físico. "En el elenco de Rebelde Way tuve problemas de bullying. Era doloroso que algunos compañeros me hicieran sentir mal. Yo trataba de que no me importara", relató al portal Teleshow, y recordó además que en su liceo no tenía que enfrentarse a situaciones similares, sino que solo le ocurría en su trabajo.

Salvando las distancias, el descubrimiento de que algo que en su momento hizo reír y ahora es incómodo ya le pasó a Los Simpson, con la polvareda levantada por el documental The problem with Apu (el problema con Apu), en el que el humorista estadounidense de origenes indios Hari Kandabolu, manifestaba cómo el personaje de la serie animada reflejaba estereotipos erróneos y era ofensivo, varios años después de que la serie se hiciera célebre.