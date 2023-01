"Poniendo US$ 1 millón se arreglaba todo": representante de Nández sobre denuncia de su expareja por violencia

El representante de Nahitan Nández, Pablo Bentancur, se refirió a la situación judicial del jugador luego de haber sido denunciado por violencia de género por su ex pareja en diciembre de 2021.

Bentancur señaló que, previo a la disputa del Mundial de Qatar 2022, Nández había llegado a un acuerdo con su ex pareja que consistía en abonarle US$ 1 millón para que la situación "se arreglara". Sin embargo, el representante aseguró que le aconsejó no hacerlo.

"No voy a ir a quién tiene o no la razón, porque las dos partes están muy confusas. De los dos lados hay errores y mucha confusión. Lo que si voy a decir es: yo aconsejé al jugador. Antes del Mundial él estaba por firmar. Había que poner US$ 1 millón y se arreglaba todo", aseguró este jueves en entrevista con Las Voces del Futbol.

"No voy a ahondar más. Pero mi consejo a Nahitan fue 'no pongas el millón'. Cuando tenga que esclarecerse, se esclarecerá. A nosotros se nos pidió US$ 1 millón para terminar con el tema. Es una locura. Y me hago cargo de lo que estoy diciendo", reiteró Bentancur.

"Hay mails, mensajes. Todo se llevaba a un arreglo si el jugador pagaba. Con US$ 1 millón se arreglaba. Yo no lo sentí justo. Pero todo se solucionaba poniendo esa cifra. Y a mi no me pareció correcto y a él tampoco. Está la justicia y esto seguirá para adelante. Hay pruebas, montón de cosas que se encargarán los abogados y los jueces", agregó.

Según Bentancur, "una parte del dinero" se iba a entregar en Uruguay y Nández no tiene orden de captura. "Pero por más que se llegara a un acuerdo, de oficio la denuncia podía seguir. No se pueden levantar tan fácilmente", sostuvo.

Por otro lado, Bentancur contó que, debido a esta situación, Nández sufrió "una serie de lesiones" y que además tuvo depresión. A su vez contó que Nández habló con el cuerpo técnico de la selección uruguaya y "tuvo que asumir" que se iba a perder el Mundial Qatar 2022 debido a esta situación.

En diciembre de 2021 Nández viajó a Uruguay para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia en Punta del Este. El 28 de diciembre festejó su cumpleaños número 26 y el 30 de diciembre fue denunciado por su expareja Sarah García en la Unidad de Violencia Doméstica de Maldonado.

La Justicia ordenó la detención del futbolista y concurrió a su domicilio el viernes 31 de diciembre, pero Nández había volado a Italia en un vuelo privado el día anterior desde el aeropuerto de Laguna del Sauce.

Cuando llegó a Italia dio positivo de covid-19 y el sábado 1° de enero se defendió a través de un comunicado que publicó en redes sociales, donde señaló que los hechos denunciados "eran falsos". Nández no regresó a Uruguay desde entonces.

Luego de que emitiera un comunicado negando los hechos, su madre contraatacó y presentó una denuncia en Fiscalía contra su exnuera por calumnias y simulación de delito.

La madre de Nández alegaba que las fotos en la que la expareja de Nández aparece herida, fueron tomadas luego de un accidente doméstico el 16 de diciembre, cuando el jugador no estaba en el país.