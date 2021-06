Ricardo Darín habló sobre la situación de los actores argentinos: "Estamos preocupados y no es un capricho"

El actor argentino Ricardo Darín habló sobre la situación que atraviesa la industria teatral del otro lado del Río de la Plata y se reunió con autoridades del gobierno de la ciudad para buscar alternativas a la reapertura de las salas y la reactivación del sector audiovisual.

“Es realmente muy problemático. Desde el año pasado se han intentado encontrar salidas posibles y se están en permanentemente en conversaciones y debates para ver cómo se puede encarar estas discusiones, pero todavía no se encuentra una salida que sea mínimamente lógica", dijo Darín durante una entrevista en el programa Tres Hemisferios de Radio Ciudadela, y destacó que muchas familias que dependen del rubro teatral están esperando una solución: "No solo los actores, todo lo que es la parte técnica, todo lo que es la parte estructural, el teatro alternativo y el teatro off. Mucha gente depende de eso".

El actor consideró que a pesar de que es una actividad que se desarrolla en un recinto cerrado, es un lugar donde se pueden "tomar medidas muy serias" en cuanto a los protocolos. "Si hay algo donde se ha demostrado que el índice de contagio es menor es precisamente en las salas teatrales”, dijo Darín, pero consideró que, aunque se está discutiendo "permanentemente", las autoridades "no están dispuestas a ser la excepción".

“Estamos preocupados y no es un capricho, pero se están buscando las alternativas. Creo que dentro de poco se van a empezar a encontrar salidas posibles porque la gente ya no da más”, agregó.

El artista tomó como ejemplo la reapertura de los teatros en España: "La sala en donde normalmente trabajo en Madrid, Teatros del Canal, se experimentó dejar dos o tres butacas libres y en cuanto a los protocolos de seguridad sí les funcionó”.

Darín solicitó, junto a otros actores del sector del teatro y la industria audiovisual, una reunión con las autoridades de Cultura de la ciudad de Buenos Aires en la que hablaron sobre las posibilidades de reactivación de los sectores de actividad.

“Tenemos derecho a patalear y a quejarnos como cualquier otro, pero en una situación tan caótica en términos generales para todos los rubros, suena un poco caprichoso levantar la voz", comentó el actor, productor y director de cine, y destacó que hay rubros "que la están pasando muy mal".