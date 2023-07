Robbie Williams hizo vibrar a Madrid en la inauguración del Mad Cool

El cantante británico Robbie Williams ha abierto en la noche del jueves el Mad Cool Festival de Madrid, que se desarrollará a lo largo de este fin de semana.

Son tres días de música en vivo, repartidos en ocho escenarios del recinto Iberdrola Music, en la zona madrileña de Villaverde.

El de Williams fue el concierto estrella de la jornada inauguración del festival, y hubo una gran afluencia de público británico, residentes o de vacaciones Madrid.

El cantante no defraudó: bailó, bajó a abrazarse con el público contó chistes y hasta mostró una foto en la pantalla gigante de su exgrupo, Take That.

Entre los temas que cantó no faltó su famoso “Let Me Entertain You”, la setentera 'Could It Be Magic', de Barry Manilow, y también 'Don't Look Back in Anger', de Oasis, que cantaron todos los asistentes.

Como una seguidora más de Robbie Williams, sorprendió a algunos de los concurrentes la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La funcionaria, recientemente reelecta en Madrid, disfrutó del concierto del artista británico, entre otros a los que pudo acudir dada la gran oferta musical de la jornada. Varios de los asistentes explicaron luego que fue impactante encontrársela allí, con una actitud muy discreta, desvaneciéndose entre la multitud y disfrutando "a tope" del concierto.

Este viernes llega la segunda jornada con Queens Of the Stone Age, Sam Smith, Mumford & Son o The Black Keys entre las figuras de una treintena de bandas.

También estarán Red Hot Chili Peppers, Liam Gallagher, Janelle Monae o The Prodigy.

En la lista de bandas figuran también Tash Sultana, Paolo Nutini, Rina Sawayama, Jamie XX o Primal Scream.