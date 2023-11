Rodolfo Tailhade se desliga del escándalo de espionaje y desmiente un vínculo con Zanchetta: “No lo conozco".

Rodolfo Tailhade, diputado nacional de Union por la Patria, se desligó por completo de cualquier relación con el agente inorgánico Ariel Zanchetta, al tiempo que denunció que esta situación se trata de "una operación para descalificar el juicio político" a los miembros de la Corte Suprema.

En entrevistas ofrecidas tras ser vinculado con Zanchetta, el legislador oficialista aclaró: "Hace 17 días hice una presentación ante el Juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, cuando trascendió que mi contacto estaba en el teléfono de esta persona detenida: pedí que me convocaran si consideraban que tenía que explicar algo."

Tailhade aseguró no conocer a Zanchetta

Tailhade explicó que, pese a los tres intercambios que sostuvo con Zanchetta, no lo conoce en absoluto. "No tengo la menor idea de quién es, nunca le pedí información y mucho menos le compré información. Solamente tuve un contacto cuando un compañero me dijo que lo atendiera, que era un periodista de Junín. No era muy serio el muchacho, así que no le di bola."

Al abordar los intercambios que mantuvo, el diputado detalló que Zanchetta primero le ofreció el listado de causas de Elisa Carrió, seguido por información supuestamente relevante sobre Luis Juez. En diciembre de 2022, le compartió el enlace con los chats del escándalo del viaje de miembros de la Justicia, funcionarios porteños y directivos mediáticos a Lago Escondido.

Con firmeza, Tailhade apuntó a la Corte Suprema, indicando que "lo que están haciendo es una operación, que fue armada por Horacio Rosatti y Silvio Robles". Insistió en que no se trata de un ataque personal contra él, sino un intento por "descalificar el juicio político" a los integrantes del máximo tribunal.

Asimismo, negó su vinculación con el mundo del espionaje ilegal y reforzó: "No tengo absolutamente nada que ver con ninguna cuestión que esté en el límite de la democracia. Me dedico a trabajar, a investigar, a recopilar información, a combatir las mafias. No tengo ninguna ilegalidad en mi vida. Los que sí espiaron son los macristas."

Esta contundente defensa de Tailhade busca desvincularlo del escándalo y aclarar su posición frente a las acusaciones. Mientras tanto, el entorno político sigue atento a los desarrollos de esta situación y las implicaciones que pueda tener en el ámbito público y las próximas elecciones.