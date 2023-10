Roger Federer: "Alcaraz es genial, lo que ha logrado es fantástico"

Roger Federer se hizo presente en el Master 1000 de Shanghai, donde se le rindió homenaje, justo cuando Carlos Alcaraz estaba regresando muy temprano de manera sorpresiva, y participó en un podcast oficial de la ATP donde destacó que el murciano "es genial."

"Con lo joven que es todo lo que ha logrado es fantástico. Y no sólo en tierra o sólo en pista dura. Además ganó Wimbledon contra Novak en la final, lo que no es ninguna broma. No necesitaba demostrar nada, pero es un súper asterisco en su currículum. Muy impresionante", agregó Roger sobre el actual número dos del mundo.

Federer, en un Podcast para la ATP, se deshace en elogios hacia Carlos Alcaraz.



🗣️ "Ganar a Novak en la final de Wimbledon no es ninguna broma. Todo lo que está logrando es fantástico y no necesitaba demostrar nada, pero ese partido será un asterisco en su currículum.… pic.twitter.com/LguyIU6S35 — José Morón (@jmgmoron) October 16, 2023

"Todos esperamos que cada generación produzca el mejor tenis cada semana por alguna razón, pero es difícil lograrlo. Y creo que Carlos lo ha hecho tan bien como pudo hasta ahora. Tiene un gran juego y obviamente un futuro increíble por delante", suscribió el extenista suizo.

Además, Federer mencionó las cualidades de Alcaraz con el propio Roger, Novak Djokovic y Rafa Nadal, los integrantes del Big3: "Veo un poco de potencia en el lado de derecha, un poco el estilo de Rafa. Quizás también más la técnica de mi parte. Obviamente la dejada, ves su slice, que puede jugar desde atrás como lo hace Rafa. Y luego tiene algunas habilidades defensivas que rivalizan con las de Novak, pero Novak obviamente está en un nivel de élite porque cuando lo haces durante tantos años, básicamente estás solo. Como Rafa en tierra batida y todo eso. Esa defensa es básicamente insuperable, pero si Carlos continúa haciéndolo, hablaremos aún más sobre él y tiene el potencial para hacer eso", destacó.

No obstante, el ganador de 20 Grand Slam aseguró que no le gustan las comparaciones y cree que no es justo: "Tal vez haya una combinación, pero tampoco es justo decir eso porque Carlos es Carlos, como Novak es Novak y Rafa es Rafa. No me gusta cuando hay demasiadas comparaciones. Me gusta cuando están solos", manifestó.

🎾 ROGER FEDERER no quiere comparaciones con ALCARAZ:



"No me gusta cuando hay demasiadas comparaciones".



"Todo lo que ha logrado Carlos es fantástico, ganar Wimbledon contra Novak en la final no es ninguna broma". pic.twitter.com/r4UZ3uD5vG — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 16, 2023

Por otro lado, también reconoció que no extraña enfrentarse a su amigo Rafa dentro de la pista: "No, para ser honesto. No he pensado en si echo de menos jugar con Rafa. Realmente no. Creo que estoy bastante feliz de no tener que hacerlo jugar. Estoy feliz de no tener que jugar en uno de esos difíciles partidos de una pista central contra uno de los grandes. He tenido tantos momentos como este que me alegro de no tener más", sentenció.