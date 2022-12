Ronald Araujo dejó de entrenar con Barcelona; el club le dio unos días libres y viajó a Uruguay

Ronald Araujo no entrenó este jueves con el Barcelona porque el club le dio unos días libres luego de su estadía con la selección uruguaya en el Mundial Qatar 2022.

El defensor, que se recupera de una operación producto de una avulsión del tendón del aductor largo del muslo derecho, no jugó ningún partido en la Copa del Mundo.

El lunes se había incorporado a los entrenamientos de su club Barcelona.

🚨 Ronald Araujo no entrenó con el grupo. Xavi le dió descanso unos días — Gerard Romero (@gerardromero) December 8, 2022

Araujo viajó a Uruguay para pasar unos días con su familia. Junto a él también embarcó en España el capitán celeste Diego Godín.

El lunes, tras su regreso a Barcelona, el jugador escribió un mensaje en Instagram, dolido por la eliminación de Uruguay de la Copa del Mundo: "Se terminó el sueño mundialista. Triste por no poder ayudar a mis compañeros y a mi país dentro de la cancha. Le metí a más no poder desde el día uno de la lesión para estar y ayudar. Faltó muy poco, pero no se consiguió", expresó.