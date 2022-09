Cristiano Ronaldo, rival de Uruguay en Qatar 2022, fue duramente cuestionado en Portugal

La estrella de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, recibió duras críticas tras la derrota de local ante España de este martes, en Braga, que le permitió a los visitantes clasificar para la Final 4 de la Liga de Naciones, que jugará en junio de 2023 junto a Países Bajos, Italia y Croacia.

Ronaldo, de 37 años y que será rival de Uruguay en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial de Qatar (28 de noviembre a la hora 16 de Uruguay), terminó ofuscado y nuevamente tiró el brazalete de capitán cuando se retiraba de la cancha.

Ronaldo tras la derrota ante España

La derrota en el partido decisivo para meterse entre los cuatro mejores combinados, trasladó dudas al equipo de Cristiano, que parece en un momento de declive en el fútbol de clubes y de selecciones.

El delantero de Manchester United ha sido criticado por su bajo nivel por la prensa de su país.

“Le falta ritmo, le falta confianza, le falta velocidad y le falta competición”, lamentó A Bola, uno de los diarios deportivos de Portugal.

Antes del partido con España ya había sido cuestionado. “Más Portugal, menos Ronaldo”, publicó ese mismo diario, repasando datos de sus goles con la selección y como había disminuido su influencia en el equipo en los últimos meses.

Tras la derrota ante España siguieron las críticas.

“Es indefendible que haya jugado el partido completo”, escribió el periodista Vítor Serpa en la editorial de A Bola.

"Si la idea es defender la imagen del jugador, el resultado fue precisamente el contrario. Se aviva una discusión que se prolongará hasta Qatar", agregó

"Está lento, previsible y aún no ha recuperado su olfato de gol", señalaron en otro artículo, que sin embargo reconoce que "siempre será un monstruo del fútbol mundial".

El gran punto de discusión es que no debió jugar todo el partido ante España.

"Si el balón hubiese entrado, (el DT de Portugal) Fernando Santos podría agarrarse a eso para explicar por qué no retiró a Cristiano Ronaldo del campo cuando era evidente que Portugal necesitaba once jugadores para frenar la avalancha de los jugadores españoles en el centro del campo y para dar frescura al ataque. Ronaldo aún es un jugador importante, pero no puede ser intocable", escribió el periodista Jorge Maia en O Jogo, otro de los diarios deportivos.

El DT lo defendió

Tras el partido ante España, el seleccionador de Portugal, Fernando Santos, defendió a Ronaldo, que tuvo algunas buenas ocasiones, pero no encontró el camino del gol.

"A mí me interesa el nivel del equipo, Cristiano tuvo tres o cuatro ocasiones. Habitualmente marca, hoy no pudo, esto es fútbol", concluyó.