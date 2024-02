Sainz: “He tenido tiempo de digerir lo de Hamilton, fue una sorpresa para todos”

Carlos Sainz habló ante los medios de comunicación este martes en la presentación oficial del SF-24, el auto de Ferrari que conducirá en la próxima y última temporada del español con el equipo italiano, junto con su compañero Charles Lecrerc, y en donde habló sobre la incorporación de Lewis Hamilton a la escuderia en 2025, lo que provoca su salida, y sus expectativas de cara a este año.

“Antes de nada quiero destacar los muchos mensajes de apoyo en estas últimas semanas y quiero agradecerlo. Me he sentido y me siento un privilegiado de llevar tres y ahora cuatro años en Ferrari, ahora puedes ir a cualquier equipo, he hecho podios y victorias, así que soy positivo”, aclaró el español antes de la ronda de preguntas.

Con respecto al auto, Sainz declaró: “Cuando vi el SF-24 por primera vez, tenía ganas de subirme a él y arrancar el motor... Estoy impaciente por conducirlo en pista para comprobar que, como nos dice el simulador, este coche es el paso adelante que todos queremos”, narró en primera instancia. “El objetivo es tener un coche más manejable y, por tanto, consistente en el ritmo de carrera, que son los requisitos básicos para poder luchar por la victoria. Los pilotos hemos hecho todo lo posible para dar indicaciones precisas a los técnicos y estoy seguro de que los ingenieros que trabajan en Maranello se habrán adaptado a nuestras necesidades”, agregó.

💥 Carlos Sainz: "Cuando vi el SF-24 por primera vez quería subirme a él y arrancar el motor".



👉 "no veo la hora de conducirlo en pista para comprobar que, como nos dice el simulador, este coche es el paso adelante que todos queremos"



👉 "El objetivo es tener un coche más… pic.twitter.com/BLbwG0tjyZ — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) February 13, 2024

Por otro lado, sobre el fichaje de Hamilton por Ferrari de cara al 2025, Sainz señaló que “fue una sorpresa para todos, todos y por mi parte aunque lo supiera antes, así que he tenido tiempo de digerirlo y trabajar bien en 2024. Va a ser un largo proceso y quiero ahora tomarme tu tiempo de escuchar todas las opciones, toda la información posible y tomar la decisión. Ahora mi mente está en Bahréin y hacer el mejor año posible”.

“¿Es 2024 mi última oportunidad de ganar el título en los próximos dos o tres años? No lo sé. Espero que no sea mi última oportunidad para ir a por el título. Se abren muchas opciones para el 2025 en el mercado de pilotos y quiero estar seguro de que busco la opción más interesante en este sentido”, argumentó Sainz. “Es un año importante para mí porque seguiré vistiendo de rojo y sigo teniendo el objetivo de convertirme en campeón con Ferrari y tengo una opción más este año, pero mi objetivo máximo es convertirme en campeón del mundo de F1 en general, quiero conseguirlo y ojalá se pueda conseguir idealmente este año con Ferrari, pero si no, habrá más oportunidades en el futuro. Estoy listo para todo lo que venga y me he preparado a mi mismo mejor que nunca esta temporada y solo quiero empezar el año y estar centrado en 2024”, concluyó.