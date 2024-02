Sainz rompe el silencio: "Soy consciente de lo que valgo como piloto"

Carlos Sainz rompió su silencio ante la prensa tras conocer la decisión de Scuderia Ferrari de no renovar su contrato y de sumar al heptacampeón del mundo Lewis Hamilton en su lugar. En un evento en Italia para presentar el primer kárting con su nombre, el CS55, en colaboración con el grupo OTK, el madrileño habló con los medios y manifestó que "estoy bien, es cierto que han sido dos semanas muy intensas para todos en casa, en Maranello, pero yo me centro en la preparación de esta temporada que es muy importante para Ferrari".

"Soy consciente de lo que valgo como piloto y por esta razón cuando miro al futuro estoy muy tranquilo. Seguramente, llegarán cosas buenas, pero, por ahora, mi objetivo es dar el máximo con Ferrari", aseguró Sainz que iniciará su última temporada al frente del equipo italiano.

Ante esta situación, el español habló en exclusiva con Sky Sports sobre esta circunstancia y que ya sospechaba algo: "No, no estoy decepcionado. Viendo a Ferrari desde dentro ya sabía algunas cosas y me preparé con el equipo para cambios para el futuro. Sin embargo, no quiero pensar en otra cosa que no sea dar el máximo en la temporada que me queda con Ferrari. Estoy tranquilo, sabemos que tenemos ante nosotros una temporada muy importante. Éste será mi último año en Ferrari, con lo que quiero hacerlo lo mejor posible: también me estoy entrenando con los karts para dar el máximo cuando esté en pista", expresó.

"Seguramente, no es el mejor 'feeling' (sensación) para empezar la temporada, pero en el momento en el que me ponga el casco en Bahréin y salga a pista, la única sensación que sentiré será la voluntad de querer ir cada vez más fuerte, optando a la victoria en el Mundial", manifestó el madrileño.

Por otro lado, Sainz habló también sobre sus sensaciones al momento de competir en un Gran Premio: "Yo siempre intento buscar un nivel de presión alto. Hay que sentirse presionado y con estrés, hay que estar nervioso ante una carrera de Fórmula 1, cuando haces una salida o una vuelta de clasificación. A partir de ahí tengo mis técnicas para afrontar esos niveles de presión", señaló.

"No me gusta ir a carreras demasiado relajado, noto que me falta algo de exigencia. Por eso en los entrenamientos busco eso. Este año, como en los nueve anteriores, es el año más importante de mi carrera. Afronto todos así. Y más en Ferrari", agregó el Sainz.