Santi Maratea sigue juntando dinero para la crisis de Independiente, pero ya llegaron las críticas porque cobra

La colecta que comenzó el reconocido influencer argentino Santiago Maratea el pasado jueves para que el club Independiente de Argentina, sumergido en una grave crisis, pueda pagar su deuda multimillonaria, desató en un principio un fuerte apoyo de miles de hinchas de los Diablos Rojos, que acompañaron la propuesta con generosas donaciones.

En el primer día, se lograron recolectar $ 400 millones argentinos, en lo que fue un récord.

Cabe recordar que el club debe más de US$ 20 millones por malas gestiones de varias directivas anteriores.

No obstante su buena voluntad, Maratea tuvo que salir a explicarle a sus seguidores por qué él percibe un 5% del total de lo que se junte en la colecta.

Primero, republicó los links de pago para que cada aportante elija el monto a donar. Luego, admitió que él se lleva ese porcentaje ya que hay que pagar abogados y escribanos, etc.

"Si juntáramos US$ 20 millones de dólares, yo ganaría 400 millones de pesos (argentinos), es una locura, amigo. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. No es que digo miren la que hice, me enteré de esto firmando el fideicomiso. Que el fiduciario cobra", indicó.

Y agregó: "¿Ustedes saben la responsabilidad penal que yo tengo por ser un fiduciario? 'Lo deberías hacer gratis' (le escribieron). Hacelo gratis vos (contestó). ¿Saben la responsabilidad que tengo para no ir preso? Yo tengo 30 años ya. Tengo buenas intenciones, pero no todos tienen buenas intenciones".

Uno de los que está en la cola de los acreedores es el futbolista uruguayo Gastón Silva, quien le ganó un juicio a Independiente incluso yendo al TAS.