Sergio Ltaif: la asociación de rematadores “no estuvo a la altura con lo que provocó la pandemia”

Sergio Ltaif es candidato por la lista 2123 para las elecciones de la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios (ANRTCI), que se desarrollarán el próximo 5 de agosto.

En esta entrevista, el rematador oriundo de Durazno repasa las propuestas de su agrupación, que van desde el desarrollo de una plataforma virtual hasta estudiar un decreto reglamentario para incorporar las herramientas digitales a la ley de remates. “La virtualidad vino para quedarse”, dijo.

¿Qué propone en materia de empleo para el sector?

La Asociación Nacional de Rematadores Tasadores y Corredores Inmobiliarios (Anrtci) tiene el orgullo de ser de los pocos o el único gremio que le da trabajo a sus asociados. A través de los convenios con los diferentes organismos del estado la Asociación les brinda a sus socios, mediante un sorteo entre los habilitados, a participar en los remates que administra dicha institución. La propuesta de la 2123 quiere ir más allá de lo tradicional. Por supuesto mantener esta dinámica de trabajo pero con el agregado del desarrollo de una plataforma virtual de remates, que sea homologada por la asociación y operada por socios certificados. De esta manera, abrimos el espectro laboral y no nos limitamos a dar trabajo solo a los rematadores: los socios que son operadores inmobiliarios o tasadores, o inclusive rematadores que no pudieron ingresar al registro, una vez certificados en dicha plataforma pueden ser elegibles.

¿Cómo le pegó la pandemia al sector y qué planes propone en ese sentido?

La pandemia no solo afectó a todas las ramas de actividad que representa al Anrtci, sino que dejó al desnudo las falencias o carencias que se tenían al momento de enfrentarse a la virtualidad. Retrajo los ingresos de muchos uruguayos y eso provocó una recesión que se hizo sentir en las transacciones inmobiliarias, en los alquileres. En el rubro de los remates nos enseñó que no alcanza con la experiencia, el profesionalismo, la impronta o el histrionismo que le pueda poner un rematador desde la tarima si no tiene público. Es allí donde empezamos a fuerza de ensayo y error, sin violentar lo que la ley 15.508, a experimentar en la realización de remates virtuales. Consideramos que ese es el camino y la virtualidad vino para quedarse. Por eso es que proponemos llenar el vacío legal que existe en la ley de los rematadores con respecto a las herramientas digitales, estudiando la posibilidad de un decreto reglamentario.

En materia de finanzas, ¿cuáles son los desafíos de la Asociación?

La Asociación hoy no tiene una estructura financiera que le permita crear planes de inversiones, ni la toma de decisiones respaldada en un presupuesto. Una vez en directiva queremos trabajar con el estudio contable en el armado de un presupuesto. Esto nos va a ayudar a tomar decisiones al momento de realizar inversiones, tener un feedback real sobre las inversiones realizadas anteriormente y entregar información de primera mano a los socios. Que todos los directivos tengan acceso a los números de la institución de manera rápida, sencilla, sin ocultamiento de las cuentas de manera que pueda llevar adelante una tarea de contralor eficiente y ajustado a su función. Esto hoy no ocurre y lo queremos cambiar.

¿Qué planes tiene en materia de capacitación?

Nuestra lista tiene un cronograma armado de capacitaciones, con la particularidad que podrá ser realizado de forma presencial o virtual, en algunos casos de manera sincrónica y en otros cursos de manera asincrónica. Se contemplarán todas las ramas de actividad que nuclea la asociación y también a los socios y no socios del interior que se encuentran ávidos de recibir formación y por razones de distancia no pueden concurrir a las capacitaciones que se dan en la capital. Tenemos un equipo multidisciplinario encargado de generar los contactos y la sinergia con instituciones universitarias de manera de que se puedan realizar las carreras de rematador y operador inmobiliario con reconocimiento universitario.

¿Cómo analiza el tema de la integración con el interior, teniendo en cuenta sus propias raíces de trabajo?

En la cotidianeidad y el desarrollo de mi profesión desde Durazno, tengo una idea acabada de las necesidades y las realidades de los profesionales que ejercen en el interior del país. La recorrida por el interior durante este período eleccionario deja al desnudo la desatención que ha tenido la asociación para el socio del interior. La institución no estuvo a la altura de las circunstancias con lo que nos provocó la pandemia y hoy varios colegas quedaron fuera del registro al no haber podido cumplir con los remates solicitados producto del freno sanitario impuesto a la actividad. Considero que se ha retrocedido más que avanzado. Se perdió una masa social muy importante, al punto de que hay departamentos que hay registrados más de 40 rematadores y solo cinco son socios de la asociación nacional. Tenemos el compromiso de cambiar esta situación. Por ello proponemos la realización de directivas itinerantes durante el período.

¿Qué perspectivas visualiza para el sector?

Las perspectivas en general son de un optimismo mesurado. La pandemia afectó a toda la sociedad en sus costumbres de consumo o su capacidad crediticia. En ese sentido ha afectado a varios colegas de forma negativa, otros están en plan de reconversión y aggiornamiento de su negocio ingresando lentamente al tema virtual y algunos pocos que ya visualizaban como proyecto comercial el uso de las plataformas digitales. Nuestro objetivo es tener una asociación fuerte para que esta sea la herramienta que el socio necesita, que se encuentre preparada en la elaboración y puesta en marcha de planes de contingencia ante una situación similar de pandemia. Esto no significa que la asociación sea la solución, sino que sea parte del acompañamiento a una posible solución de forma más proactiva.

Si tuviera que transmitir un mensaje a los socios, ¿qué le diría para que depositen la confianza en usted y su equipo?

Lo primero, pedirles a todos los socios que concurran a votar, no importa cuál sea su preferencia. En segundo lugar que nos apoyen en este proyecto de cambiar el paradigma de conducción de la Asociación, donde todos los socios puedan ser partícipes.