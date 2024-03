Shakira tiene disco nuevo y lo estrenó con un show sorpresa en Nueva York

Una hora antes del concierto ya había mucho público reunido, -neoyorquinos y turistas- entre las calles 45 y 46 de la popular zona donde se preparó un escenario en el techo de un edificio, rodeado de pantallas de luces que proyectaban su imagen y con un balcón con una barandilla que parecía de cristal.

Mientras, un reloj, en una gigantesca foto de Shakira vestida con un corsé negro y un bikini que simulaban diamantes que parecían caer y amontonarse a sus pies, iba marcando una cuenta regresiva del inicio de su presentación.

What an insane experience!! 40,000 of you in Times Square, I have goosebumps! Thank you for such an amazing welcome and for coming to party with me NY! #ShakiraTSX #LMYNL https://t.co/0Y07e3osOR pic.twitter.com/xfjNsQeVMo