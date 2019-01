Shoppings temáticos: los que están y los que se vienen en Uruguay

Un shopping de autos abrirá en Uruguay en marzo de 2020 en Ciudad de la Costa. Uno infantil abrió en diciembre en Montevideo. Un año antes, se inauguró en Maldonado un shopping de outlets, mientras que otro abrirá en setiembre en los alrededores del aeropuerto de Carrasco.

Aunque son de rubros totalmente distintos, hay algo que estos centros comerciales tienen en común. Todos ellos se alejan del concepto de shopping tradicional, es decir, de la imagen de centro que alberga tiendas y servicios de múltiples rubros y, en cambio, concentran varias tiendas de un solo segmento en un mismo espacio, apuntando directamente a un público específico.

Estos cuatro lugares son los pioneros en Uruguay de una tendencia que en varios países del mundo hace tiempo dejó de ser novedad. Existen shoppings de decoración, otros de electrónica, shoppings exclusivos para marcas de lujo y hasta para cubrir las necesidades de los turistas (ver En el mundo).

Un artículo de Folha de S. Paulo señalaba en 2012 que en ese momento había 87 shoppings temáticos en Brasil, la mayoría ubicados en San Pablo. Esa nota mencionaba que los shoppings tradicionales, para no quedar fuera de la tendencia, comenzaron a incorporar anexos para comercios segmentados.

Para la investigadora de mercado Verónica Massonier, existen por lo menos dos líneas de cambio social que favorecen la tendencia de shoppings temáticos: la complejidad creciente del tránsito y el desplazamiento de las compras hacia el tiempo libre de las personas.

Además, dijo que una de las tendencias del escenario de la compra apunta con fuerza a la concentración geográfica y que, en este sentido, los shoppings temáticos son un formato que genera interés y que en el ámbito local atraen por lo innovador.

“En muchos casos están ubicados lejos de las zonas céntricas. La respuesta es que evitan la atomización de los desplazamientos, proponiendo todo en un mismo lugar y en muchos casos acompañándolo de espacios de gastronomía y otros servicios” agregó.

Se produce, entonces, el desplazamiento centrado en un interés específico y la expectativa es resolver la necesidad en un único espacio. Estos centros comerciales temáticos se caracterizan por segmentar por interés y son “muy atractivos” para aquellos grupos que tienen una motivación especial, “ya sea atraídos por la idea de los descuentos o conectados con un interés puntual”, agregó Massonnier. Estos intereses, dijo, en muchos casos son intensos en una etapa determinada de la vida, por lo que la segmentación facilita la identificación.

Este el caso del shopping infantil Avrahkahdabra, ubicado sobre avenida Italia, a metros del Parque Batlle y el shopping Tres Cruces, creado para captar a los niños con su decoración desde el momento en que entran y a sus padres con las marcas que nuclea.

Por otro lado, el shopping Car One se dirige especialmente a quienes buscan comprar un auto (ver descripción en la página siguiente). Una clave de los shoppings temáticos, según la investigadora de mercado, es que tienen un atractivo claro para algunos, y quienes no lo experimentan “directamente no van”.



Experiencias

Massonnier relacionó la tendencia de los shoppings temáticos con otra: que las compras hayan pasado a ocupar el tiempo libre y que se busque que sean gratificantes y eficaces en cuanto a la resolución de la necesidad. “El shopping temático promueve el concepto de paseo de compras y este, en los estudios de consumo, surge cada vez con mayor fuerza. El consumo se transforma en sí mismo en esparcimiento para algunos, en tanto otros simplemente valoran que el acto de compra sea una experiencia amigable”, subrayó.



Las marcas

Planeta Pano es una marca de ropa infantil brasileña que eligió Avrahkahdabra para desembarcar en Uruguay. También está en Ecuador, Colombia y Paraguay. La representante de la empresa en Uruguay, Karina Durán, dijo a Café & Negocios que la principal ventaja de instalarse allí es que, al ser 100% infantil, el público que entra “va a comprar”. A su vez, señaló que el infantil es un segmento en el que se realizan muchas compras impulsivas. “Para mí es un centro comercial más que un shopping. Porque a un shopping la gente puede ir a pasear pero no necesariamente a comprar. Acá, si entraste es porque vas a comprar”, indicó.

Algo que sucede en este shopping temático, dijo Durán, es que las personas que entran a comprar determinado producto terminan llevándose también otros: “El otro día vendí productos a una madre con su niña. Les dije que en el piso de arriba había juguetería y se terminó llevando juguetes”, contó.

El fabricante italiano de juguetes y ropa para niños, Chicco, es otro de los que alquilaron un espacio en el shopping infantil. Su director, Diego García, dijo que la propuesta lo atrajo por ser algo “diferente a todo lo que hay en el mercado”. Señaló que les resultó llamativo que se trate de un punto en el que un niño puede ir a un taller y luego terminar comprando un producto, “o que si la mamá decide ir tenga un lugar de entretenimiento para el hijo”. La marca tiene presencia en prácticamente todos los baby shops y jugueterías de Uruguay, apuntó García.

Por su parte, Rapsodia, presente en Uruguay desde 2013, abrió su quinto local en el país hace pocos días en Outlet del Este,con un concepto “vintage” en el que ofrece prendas de temporadas anteriores a precios accesibles.

Car One - Shopping de autos

En un espacio de 12 hectáreas sobre la ruta Interbalnearia y camino de los Horneros, varias marcas de autos venderán sus modelos tanto nuevos como usados en Car One, un shopping de autos creado por el empresario argentino Manuel Antelo que replicará el modelo de negocios de su país en Uruguay.

Actualmente se está terminando el movimiento de suelos y pronto comenzará su construcción, adelantó Eduardo Ache, el encargado del proyecto –diseñado por el estudio Gómez Platero–. Además de las concesionarias, en una primera etapa el shopping tendrá también un centro de comidas y de servicios, en el que estará incluido un supermercado. Hasta el momento, hay marcas confirmadas del grupo Santa Rosa Motors, una “premium” y otras con las que aún se está negociando.

“Esperamos tener al menos seis marcas importantes”, apuntó Ache. El encargado del proyecto comentó que el foco en principio era tener una gran oferta de autos usados, lo que luego se expandió hacia el negocio de los cero kilómetro. Se eligió Uruguay para instalar Car One por la estabilidad relativa del mercado respecto a la región, dijo Ache. “Uruguay es la extensión natural para las actividades del grupo en Argentina, donde tiene mucha experiencia y un foco muy fuerte en el negocio de los vehículos usados”, comentó.

En cuanto a las ventajas para las marcas, Ache manifestó que en un lugar como Car One se genera tráfico de clientes –en su mayoría familias– de poder adquisitivo medio-alto. “Está comprobado que las personas con estas características tienen interés en el equipamiento para el hogar, la oficina, el auto y negocios periféricos, como seguros, accesorios, garantías”, amplió.

Outlet del Este - Shopping de outlets

Outlet del Este, ubicado sobre la ruta 39, y la avenida Luis Alberto de Herrera (Maldonado) forma parte de la segunda etapa del proyecto Polo del Este. Comenzó con un Sodimac de 6.500 metros cuadrados y la tercera etapa estará abocada al entretenimiento, “probablemente algo relacionado con cine y gastronomía” dijo su gerente comercial, Federico Mate.

“Lo que se busca como concepto es que termine siendo un espacio de recreación, de compras, como existe en otras partes del mundo. Avanza por etapas porque queremos generarlo orgánicamente”, indicó su gerente comercial.

El shopping tiene una superficie de 2.000 metros cuadrados, con locales de tamaños variados de 27 marcas, y 90% de ocupación. Este centro comercial sigue la línea de los que se pueden encontrar en Miami u Orlando, destinos elegidos por muchos para realizar compras por sus grandes paseos de outlets. Hay marcas, como Custo Barcelona, que eligieron el lugar para instalar su único local en Uruguay. “Acá hay marcas de primer nivel a precios muy accesibles con opciones de ropa actual y otras discontinuadas. El formato comercial de outlets les permite estar más al alcance de la gente, además de que es un formato que está creciendo cada vez más en el mundo”. La idea fue “dar una opción más” al público uruguayo y extranjero. El movimiento en Outlet del Este va variando según la etapa de año. En temporada alta predomina el público argentino, brasileño, paraguayo y chileno, mientras que en otras épocas suele ser público uruguayo. En pleno invierno es, sobre todo, de la zona. Mate señaló que se duplicó la cantidad de locales desde el verano del 2018.

Avrahkahdabra - Shopping infantil

Tiene tres pisos dedicados a diferentes rubros dentro del segmento infantil: Uno de indumentaria, otro de juguetes y otro de cotillón y papelería. También tiene un subsuelo que oficiará de academia de talentos, donde se darán clases de música, arte, danza y expresión corporal.

A su vez, se ampliará al edificio contiguo con una incubadora para emprendimientos del rubro infantil. Una de las socias fundadoras, Marinna Rodríguez, lo define como una especia de “El Corte Inglés” de marcas infantiles. Agregó que el proyecto no es replicado de ningún otro que exista en el mundo, sino que fue una idea creada de cero. El shopping infantil lanzará a su vez una plataforma de e-commerce al que también podrán sumarse negocios que no estén en el centro comercial. “Centralizar es una tendencia que se ve mucho en el mundo. Buscamos con Avrahkahdabra que, en lugar de tener que entrar a un lugar y otro, tengan todo en un mismo sitio”, explicó.

Para entrar en el shopping, las marcas deben pagar por metro cuadrado. A diferencia de lo que ocurre en los shoppings tradicionales, en este no hay locales convencionales, sino que son módulos de distintos tamaños.

Rodríguez dijo que proyectan posicionarse en el mercado en dos años. A su vez, se proyecta franquiciar en los próximos años. Respecto a una posible tendencia de shoppings temáticos, el gerente de Desarrollo, Juan Manuel Torres, explicó, en una nota publicada en El Observador en el pasado mes de agosto, que los consumidores demandan cada vez más especialización: “Son cada vez más frecuentes y exitosos los negocios de nicho, que estén especializados”.

Almenara Paseo & Outlets

Estará ubicado en el kilómetro 22,5 de la ruta interbalnearia. Será un paseo de outlets de 7.000 metros cuadrados, que ocuparán tiendas de marcas nacionales e internacionales. Además, contará con “una novedosa oferta gastronómica gourmet”, según señala un video publicado en la cuenta de Youtube del proyecto. Abrirá en setiembre. En una siguiente etapa, el proyecto incluirá una zona residencial.

“Los precios son diferenciales y es cuando hay un flujo de gente superior al habitual”, apuntó su jefa de prensa, Mariana Garbers.

En el mundo

Electrónica. Low Yat Plaza es el centro comercial más antiguo que se especializa en productos electrónicos, en Kuala Lumpur, Malasia.

Para deportistas. Queensway Shopping Centre, en Singapur, se especializa en marcas deportivas.

Mobiliario. Art of Living es un inmenso shopping ubicado en Dubái y especializado en mobiliario y diseño de interiorese. Combina esa oferta con otros servicios, como los gastronómicos.

Para el lujo. El Bar Harbour Shops es uno de los negocios minoristas de mayor éxto en Estados Unidos. Louis Vuitton, Armani, Fendi, Gucci y Chanel son algunas de las marcas que el centro comercial alberga.